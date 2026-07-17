Sanxenxo ordena el primer cierre de un local de ocio nocturno por no conectarse al sonómetro

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sanxenxo (Pontevedra) ha realizado la primera clausura temporal de un local de ocio nocturno en Portonovo por incumplir la obligación de conectar su limitador al sistema de control acústico municipal.

Según ha indicado el consistorio en un comunicado, la Policía Local dispone de una plataforma para vigilar en tiempo real los niveles de ruido y tomar las medidas pertinentes, pero para ello es necesario que los locales conecten los sonómetros y limitadores de volumen.

Después de sobrepasar el plazo concedido a los establecimientos y recibir varias denuncias vecinales por ruido, el Ayuntamiento procedió al cierre de este primer establecimiento. Además, según ha avanzado, tiene en marcha por el mismo motivo otros expedientes similares a diferentes locales.

Así las cosas, cuando el establecimiento se conecte, la Policía Local tiene dos meses para comprobar el cumplimiento.

DENUNCIA POR EXCESO DE AFORO

Además, está en trámite una denuncia a otro establecimiento en Sanxenxo por exceso de aforo. Una infracción que se considera grave según la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

Las multas oscilan de los 30.000 euros a los 600.000 euros, e incluso pueden conllevar la clausura o suspensión temporal del local por hasta un año.