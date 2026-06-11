Sargadelos denuncia el uso fraudulento de su imagen en webs y redes sociales con el gancho de "precios inverosímiles"

Archivo - Fuentes y platos en azul y blanco expuestas durante la primera jornada de estas rebajas, en el entorno de la Planta Circular de Sargadelos. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

LUGO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La empresa Sargadelos ha denunciado el uso fraudulento de su imagen en webs y redes sociales en el que, según la compañía, se intenta estafar a posibles clientes con el gancho de una promoción de sus productos con "precios inverosímiles".

Según traslada, "desde hace aproximadamente un mes" circula por Instagram, Facebook y otras redes sociales una supuesta promoción de productos Sargadelos "a unos precios inverosímiles".

"Obviamente ni nuestra empresa ni ninguna de las tiendas autorizadas respaldan tal promoción", apunta, en un aviso que ha reproducido en sus perfiles oficiales en Instagram y Facebook.

En ella, advierte del carácter fraudulento de la supuesta promoción, y se apunta a que el "engaño o timo" se "publicita" como 'Imperfectos con alma'.

Finalmente, recomienda visitar y comprar los productos de Sargadelos en las tiendas oficiales o su página web 'sargadelos.com'.