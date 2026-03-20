El sector primario gallego valora "toda ayuda", pero cree "insuficientes" las medidas anticrisis

Archivo - Manifestantes durante una tractorada en contra del acuerdo alcanzado de Mercosur, a 12 de enero de 2026, en Lugo, Galicia (España). Productores de lácteos y carne se movilizan en la serie de protestas a lo largo de Europa contra el acuerdo alca - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sector primario gallego se muestra a la espera de conocer "en detalle" las ayudas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como medidas anticrisis a raíz de la guerra en Oriente Próximo, las cuales valoran pero creen "insuficientes".

En declaraciones a Europa Press, el responsable lácteo de Unións Agrarias, Óscar Pose, "opina que toda ayuda en la situación actual es positiva, pero no cabe duda de que son insuficientes para la situación de ahora, la cual se prevé que se complique".

"No olvidemos que en estos cuatro meses se concentran el 60%-70% de los gastos de las explotaciones agrícolas y ganaderas; pues estamos en época de recogida de forraje, de abonados, de siembra de maíz...", explica.

Sobre el anuncio de que agricultores, ganaderos y pescadores, así como los transportistas, tendrán un descuento de 20 céntimos por cada litro de combustible que reposten en sus vehículos, Pose señala que "20 céntimos están bien, pero son insuficientes para el incremento del combustible que ya se produjo estas semanas".

Igualmente, llama a esperar a conocer "en detalle" las medidas por parte del Ministerio de Agricultura, como puedan ser para la compra de fertilizantes. Insiste en pedir "no solo ayudas", sino que "no se permita" que industrias como las lácteas quieran forzar una bajada de precios en este contexto, por lo que exige hacer cumplir la ley de cadena alimentaria.

Por su parte, el presidente de las cofradías españolas y de los pósitos de la provincia de Lugo, Basilio Otero, ha dicho pedir "esperar" a "tener por escrito" en qué consistirán las ayudas y los descuentos de 20 céntimos por litro, ya que existe "confusión" sobre las medidas.

TRANSPORTISTAS

En la misma línea se manifiestan transportistas gallegos que valoran la bonificación de 20 céntimos, pero quieren "ver negro sobre blanco en el BOE" lo que "por ahora son anuncios".

En declaraciones a Europa Press, el secretario xeral de la asociación Vieiros, Alberto Vila, señala que la bonificación de 20 céntimos era una de las medidas que planteaban los transportistas, pero no la única.

Así las cosas, Vila cree "prudente" conocer la "concreción" de las medidas, incluidos los plazos que se establezcan.

PAQUETE DE AYUDAS

El Consejo de Ministros extraordinario ha aprobado un plan de 5.000 millones de euros en 80 medidas para paliar los efectos del conflicto en la economía española, que entrarán mañana en vigor tras su publicación en el BOE.

"Todos ellos son sectores que se están viendo muy afectados y son muy importantes para nuestro tejido productivo. Estos descuentos se activan para capear esta crisis y para contener, por supuesto, en todo lo posible, los precios de la cesta de la compra", ha explicado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el sector primario y transportistas.

Además del descuento de 20 céntimos en los carburantes, los profesionales de la agricultura también podrán acceder a una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes, que también se han visto afectados por la guerra y pueden desencadenar un aumento del precio de productos como el aceite.

A los carburantes también se les aplicará un descuento del IVA, que pasará del 21% al 10% mínimo que permite la Unión Europea, aunque este impuesto lo paga el consumidor final. Sánchez ha calculado que solo esta rebaja del IVA se traducirá en un descuento de hasta 30 céntimos, es decir, unos 20 euros por vehículo.

El jefe del Ejecutivo calcula que el paquete de medidas aprobado para afrontar el impacto económico de la guerra en Irán, que contempla 80 medidas y que movilizará 5.000 millones de euros, beneficiará directamente "a los 20 millones de hogares" que hay en España y a tres millones de empresas.

Sánchez también ha anunciado que en este paquete de medidas anticrisis se dotará de mayores capacidades de supervisión y sanción a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que ninguna empresa que reciba ayudas contempladas en este plan "saque tajada" de la misma.

Las organizaciones agrarias han denunciado en las últimas semanas la "especulación" que estaban sufriendo por parte de diferente compañías tras dispararse los precios del gasóleo agrícola y reclamado que Competencia actuara para evitar esta situación abusiva y el fuerte impacto que estaban teniendo en sus explotaciones.

Así, Sánchez ha indicado que "se castigará con dureza" a las empresas beneficiarias de las ayudas que se aprovechan para su enriquecimiento de esta crisis o de las ayudas del Estado "que pagan con sus impuestos los ciudadanos".

"Es un dinero que pagan los ciudadanos con sus impuestos y debe volver íntegro a ellos. Por tanto, creo que un Gobierno y las autoridades competentes, lo que no podemos tolerar es que, por pura codicia, algunos intenten sacar tajada de esta guerra", ha enfatizado Sánchez.