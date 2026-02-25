El sector del transporte y de la logística representa el 4,1% del PIB de Galicia y emplea a 51.240 personas

Archivo - Centro logístico de DHL en Dubái especializado en vehículos eléctricos - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sector del transporte y de la logística, formado por cuatro ramas de actividad (terrestre, aéreo y marítimo, actividades anexas y actividades postales y de correos), contaba con más de 12.000 empresas en 2023 en Galicia, de modo que representó ese año el 4,1% del PIB de Galicia y empleó a 51.240 personas de forma directa.

Tiene, de este modo, una aportación superior al sector de la pesca, de la fabricación de vehículos y componentes, o la cadena forestal-madera, según destaca el Instituto Galego de Estatística (IGE) en un informe titulado 'Análise del sector do transporte e da loxística' publicado este miércoles.

Este sector tiene, además, una productividad del factor trabajo inferior a la media de la economía, una participación de las rentas salariales en la creación de valor añadido superior y precisa de más bienes y servicios para producir que la media de la economía gallega.

Dentro del sector, destaca el crecimiento de las actividades anexas --logística-- sobre el resto de ramas que lo conforman. En 2023, el 46% del valor añadido generado en el sector corresponde a este tipo de actividades, cuando en 200 era del 29%.

Además, dos de las ramas que forman el sector se caracterizan como 'sectores clave': el transporte terrestre y las actividades anexas al transporte. En cambos casos, destacan por ser tanto grandes oferentes como grandes demandantes dentro de la estructura productiva gallega.

Entre los años 2000 y 2023, el crecimiento en el sector fue similar al del total de la economía, pero inferior a las actividades del sector servicios que incrementaron su peso en el total.

En términos comparativos con las economías del entorno, la contribución del sector es similar a las economías españolas y europea: en 2023, en la UE-27 el peso se situó en el 4,3% y en España en el 3,9%.

Tanto en estas economías como en Galicia la aportación del sector es muy inferior a la registrada en estados miembro como Lituania, Rumanía y Polonia.

Dentro de Galicia, el sector tiene presencia en todas las comarcas gallegas, si bien el peso del sector en las economías comarcales oscila entre el 1,6% en la comarca de Ortegal y el 5,8% en la de Verín.