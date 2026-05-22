La sede provisional de Policía Nacional de Santiago funcionará desde este viernes y el lunes tendrá todos los servicios

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, visita la sede provisional de la Policía Nacional - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La nueva sede provisional de la Policía Nacional de Santiago, situada en la calle Feliciano Barrera Fernández número 9, comenzará a operar en la tarde de este viernes. El primer servicio operativo será el de denuncias y atención al ciudadano, y el lunes, 25 de mayo, se activarán el resto.

Tres meses después del incendio que afectó a la comisaría compostelana, situada en la Avenida de Rodrigo de Padrón, la Policía Nacional contará con unas instalaciones provisionales para desarrollar su actividad, situadas en el barrio de Santa Marta.

Hasta allí se han trasladado el jefe superior de Policía de Galicia, Pedro Jesús Pacheco Carrasco; y la comisaria jefa de la Comisaría de Santiago, Nuria Palacios, para recibir al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y al subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, en el nuevo espacio habilitado para los agentes.

Todos ellos han realizado un recorrido por el edificio, que cuenta con distintos espacios, aunque, han remarcado, el aforo no permite esperas superiores a media hora anterior a la cita, por lo que solo permitirán el acceso 30 minutos antes de la hora fijada.

Pedro Blanco ha agradecido la "comprensión y paciencia" de los vecinos de Santiago y también el trabajo de los policías, que estuvieron tres meses trabajando en unas condiciones que solo se entienden por su vocación de servicio".

En este sentido, ha destacado que la sede provisional está "totalmente preparada para ofrecer un servicio de calidad", y ha reiterado el apoyo del Gobierno central para volver cuanto antes a las instalaciones de la comisaría original "tal y como merece la capital de Galicia, los santiagueses y profesionales que trabajan en ella".

De hecho, ha recordado que esta misma semana el Consejo de Ministros aprobó un contrato de urgencia de 1,6 millones de euros para acometer las obras de reparación y sustitución de la Comisaría afectada por el incendio.

SERVICIOS

Según ha explicado Pacheco, se espera que la Oficina de denuncias y atención al ciudadano (ODAC) empiece a funcionar a partir de las 15.00 horas de este viernes. El resto de servicios de atención al público comenzarán a realizarse en esta sede a partir del lunes 25 de mayo.

Igualmente, el servicio de expedición de DNI y pasaportes se mantendrá en la mañana del sábado en las furgonetas VIDOC situadas en la Praza do Obradoiro para las personas con cita previa. Las citas pueden solicitarse a través de la web www.citapreviadni.es o en el teléfono 060.