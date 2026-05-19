El seguimiento de la huelga médica por el Estatuto Marco ronda el 2% en el turno de tarde, según Sanidade

Archivo - Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga de médicos a nivel nacional convocada contra el Estatuto Marco ha sido del 2,19% en el turno de tarde de este martes, según los datos aportados por la Consellería de Sanidade.

Así, el porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Sergas ha alcanzado el 3,20%. En cuanto a los hospitales comarcales, la huelga no ha contado con seguimiento esta tarde.

En lo que respecta a la atención primaria, el respaldo al paro ha sido del 1,76%. Si se tienen en cuenta los dos niveles asistenciales, la huelga ha tenido un seguimiento del 2,26%.

Por centros hospitalarios, el paro ha sido secundado por el 0,88% en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña; por el 6,67% en el Hospital Universitario Lucus Augusti; 6,48% en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense; o 8,57% en el de Pontevedra, y el 0,96% en el de Vigo. En el caso de los de Santiago de Compostela y Ferrol la huelga no ha recabado respaldo en el turno de tarde.

En cuanto al seguimiento en primaria, por áreas sanitarias, ha sido el que sigue: en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, 2,99%; en la de Pontevedra e O Salnés, 2,22%; y en la de Vigo, del 5,76%. Por su parte, en las áreas sanitarias de A Coruña e Cee; Santiago de Compostela e Barbanza; Ferrol; y Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, la huelga no ha tenido seguimiento esta tarde.

Lo mismo ha ocurrido en el turno de tarde en las entidades sanitarias como son la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

SIMEGA DESTACA EL REPUNTE EN EL RESPALDO

Por su parte, el Sindicato de Médicos de Galicia (Simega) estima que el seguimiento de esta segunda jornada de huelga se ha incrementado, alcanzando un 78,5% de media en los grandes hospitales.

Apuntan que esta cifra "dista mucho" de los datos facilitados por la Xunta y lo justifican por la no inclusión, por parte del Gobierno gallego, de los servicios mínimos, las vacaciones, bajas o ausencias por circunstancias personales.

Con todo, destacan que en base a los datos del Sergas, también se aprecia un incremento de la participación. "Es la prueba más evidente de cómo el descontento del colectivo médico no hace más que crecer, ante la inoperancia e impasividad de un Ministerio de Sanidad que ve cómo se le desmorona el SNS, sin tratar de hacer nada para impedirlo, frente a las justas demandas de los médicos y facultativos, y de una Administración autonómica que no acaba de cumplir sus compromisos", lamentan.

En un desglose por hospitales, este martes el mayor respaldo se ha registrado en el Álvaro Cunqueiro de Vigo, con un 85% de participación; seguido por el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, el Hospital Clínico de Santiago, y el Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, con el 80%.

Cierran la tabla el Lucus Augusti, de Lugo; Arquitecto Marcide, de Ferrol; y Hospital Universitario de Ourense con un 75% de participación en la jornada de huelga de hoy.