El seguimiento de la huelga nacional contra el Estatuto Marco baja a un 1,78% esta tarde en Galicia, según Sanidade

Archivo - Edificio de la Consellería de Sanidade en San Lázaro, Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga de médicos a nivel nacional convocada contra el Estatuto Marco ha sido del 1,78% en el turno de tarde de este martes, según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade.

El porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Sergas, en el turno de tarde, ha alcanzado el 2,10%. En cuanto a los hospitales comarcales, la huelga no ha tenido seguimiento en el turno de tarde. En su conjunto, la actividad hospitalaria contó con una participación en la huelga del 1,75%.

En lo que respecta a atención primaria, el respaldo ha sido del 1,94%. Si se suman los dos niveles asistenciales la huelga ha tenido un seguimiento del 1,84%.

Por centros hospitalarios, el paro ha sido secundado por el 0,91% de los profesionales médicos del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña; por el 1,33% en el Hospital Universitario Lucus Augusti; por el 4,30% en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense; por el 6,58% en el de Pontevedra y por el 1,82% en el de Vigo.

En los restantes centros hospitalarios, tanto hospitales generales como comarcales, la huelga no ha sido secundada en el turno de tarde.

En cuanto al seguimiento en atención primaria durante el turno de tarde, por áreas sanitarias, ha sido el siguiente: en el área sanitaria de A Coruña e Cee, el 1,81%; y en el área sanitaria de Vigo por el 6,38%. El paro no ha tenido respaldo en el resto de áreas sanitarias.

Por su parte, en las entidades sanitarias como son la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el paro tampoco ha tenido seguimiento.