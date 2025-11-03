El seguimiento de la huelga de técnicos superiores sanitarios ronda el 57% en Galicia, según la Consellería de Sanidade

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga de técnicos sanitarios ronda el 57% en el turno de mañana de este lunes en Galicia, tal y como ha informado la Consellería de Sanidade. El apoyo es más elevado en base a los datos de los convocantes, la Asociación Española de Técnicos de Laboratorio (AETEL), que lo cifra en valores similares a los de la pasada semana, es decir, en torno a un 90%.

Más pormenorizadamente, y según los datos autonómicos, el porcentaje de participación en las siete áreas sanitarias del Sergas ha alcanzado el 57,27%. Por su parte, en entidades sanitarias como son la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, el porcentaje de seguimiento ha sido del 56,67%.

Destacan además que el grado de cumplimiento de los servicios mínimos ha sido del 100%.

Esta es la tercera jornada de un paro que comenzó el pasado jueves, 30 de octubre, y que terminará este martes, 4 de noviembre.

Este lunes se ha celebrado en Madrid la manifestación central, que ha partido del Ministerio de Hacienda, continuando por el de Educación, y que finaliza frente al Ministerio de Sanidad.

Lamentan que este departamento estatal "continúe en silencio" e instan a que "abandone su actitud negacionista, dejando el terraplanismo político". Asimismo, animan a que hagan frente a la "realidad": "la situación de los técnicos en España es única en Europa y requiere soluciones urgentes y valientes".

Ya en Galicia se han organizado -- tanto para este lunes como para el martes -- concentraciones en las principales ciudades, a las 12.00 horas, frente a hospitales y sedes de subdelegaciones del Gobierno.