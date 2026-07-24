Seguimiento "masivo" de la nueva jornada de huelga en el comercio de la alimentación en la provincia de A Coruña

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SANTIAGO DE COMPOSTELA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La nueva jornada de huelga convocada en el comercio de la alimentación en la provincia de A Coruña está teniendo un seguimiento "masivo", según los sindicatos, que apuntan a "tiendas a medio gas" y centros logísticos "sin actividad".

Ante la falta de avances en la negociación, este sábado 25 y el domingo 26 también habrá paros, que convocan los cuatro sindicatos con representación en la mesa de negociación: CIG, UGT, CC.OO. y USO. La plataforma de convenio que demanda la parte social es unitaria.

Según la CIG, este viernes 24, víspera del Día de Galicia y en plena celebración de las fiestas del Apóstol en Santiago, el seguimiento está siendo "masivo", con tiendas "a medio gas" y "sin actividad" en los centros logísticos de Gadis, ya que Froiz no tiene en esta provincia.

En una nueva jornada con piquetes numerosos, pero sin incidencias, las demandas se centran en Gadis y Froiz, que según las organizaciones "controlan el convenio", ya que en este texto no están ni Mercadona, ni Eroski, ni los grandes almacenes como Carrefour y Alcampo.

Este domingo 26 es día de apertura autorizada en el comercio y hay supermercados de localidades pequeñas que abren todos los domingos del año.