Seguimiento "total" de la huelga de transporte que deja a cientos de viajeros sin bus en la provincia de A Coruña

Sindicatos advierten de que la huelga será indefinida a partir de enero si no hay avances en un sector con jornadas de "hasta 15 horas" por 1.200 euros

SANTIAGO DE COMPOSTELA/A CORUÑA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos definen como "total" el seguimiento de la huelga de transporte convocada en la provincia de A Coruña este viernes. El primero de los cuatro días de paros convocados para este mes, que ha coincidido con el inicio del puente de la Constitución, ha dejado imágenes de cientos de viajeros afectados en las estaciones de bus de las ciudades de A Coruña, Santiago y Ferrol.

En Compostela, los piquetes han actuado desde primera hora en la estación intermodal y en Amio, lo que ha dejado inoperativo el bus urbano, sin que se cumpliesen los servicios mínimos. Con el paso de las horas, han comenzado a salir los autobuses urbanos con destino al hospital y otras líneas como C11, 5, 6 y 6A, que llega hasta el aeropuerto.

En la intermodal de la capital de Galicia, a modo de ejemplo, a las 11,00 horas se podía ver a un grupo de piquetes actuando que han impedido salir a un bus con destino a Vigo, con todos los pasajeros que han tenido que sacar su maleta y se han quedado sin poder viajar.

En los andenes había muchos viajeros que llevaban horas esperando y desconocía si en algún momento podrían salir, ya que no tenían ninguna información. En la ciudad también se encontraba gente en marquesinas que desconocía el impacto de la huelga por la mañana. En las últimas horas también se han producido actos de boicot como pinchazos de ruedas de autobuses.

En declaraciones a Europa Press, dos jóvenes llamados Jairo y Gabriel han explicado que llevaban más de cinco horas en la estación de Compostela esperando desde las 6,00 horas de la mañana para ir a Ribeira con el fin de llegar a Rianxo. "Desde que estamos aquí no ha salido ningún bus", aseguraban. Estuvieron preguntando "pero ni servicios mínimos hay, los trenes están llenos, no hay nada en qué desplazarse".

Un grupo de peregrinos relata a Europa Press que venían desde Sarria (Lugo) andando y quería coger el autobús de vuelta. "Mi intención era volver hoy a Sarria", explica Eduardo, "para volver a casa", pero "el tema está feo". Señala que el jueves por la tarde compraron los billetes, pero desconocían que había un huelga convocada para el viernes.

Posteriormente, sindicalistas se han concentrado en la entrada de la dársena de buses bajo la pancarta 'Folga de transporte de viaxeiros. Convenio xa', en donde han lanzado cánticos como: 'Monbus culpable, Xunta responsable'; 'Transporte de viaxeiros solución' y 'Estamos en folga por un convenio digno'.

RECLAMACIONES

Habrá cuatro jornadas de huelga, convocadas por CIG, UGT y CC.OO., en respuesta a la parálisis en la negociación y en demanda de un convenio colectivo "digno".

El calendario de paros, acordado por las asambleas de trabajadores y trabajadoras "de forma unánime", da comienzo este viernes, día 5, y continuará los días 12, 15 y 19. "Afectará a todo el servicio, excepto a la Compañía de Tranvías de A Coruña, ya que dispone de convenio propio", aclaran los sindicatos.

En declaraciones a los medios, el responsable de Transportes de la CIG en Santiago, Inácio Pavón, ha contado que las estaciones de buses de las tres ciudades de la provincia y las cocheras de las empresas estaban "paralizadas totalmente". Advierte de que el sector "está unido" y "no tolera más la parálisis" de la patronal que lleva cuatro años sin actualizar el convenio colectivo.

Tacha de "insulto" una subida del 1,2% para este año, "lo que lanza directamente al conflicto". Avisa que a partir de enero habrá huelga indefinida si no se acogen sus principales reivindicaciones sobre subida de salarios y mejora de jornadas.

"Desde que la empresa Monbus entró en el sector, y se hizo prácticamente con el monopolio, se impusieron unas jornadas abusivas e infinitas, y el personal no está dispuesto a soportar más", afirma Pavón.

Martín Martínez, de la Federación de Servizos, Mobilidade e Consumo de UGT, admite que "siempre es un problema para la ciudadanía" cuando se hacen protestas de este tipo, pero alerta de que hay trabajadores del sector que trabajan "hasta 15 horas al día". "Esa gente al día siguiente tiene que volver a coger un autobús, volver a llevar un transporte escolar", explica, sobre la "precarización" en un sector en el que se trabaja por 1.200 euros al mes.

PROTESTAS EN A CORUÑA Y FERROL

Durante esta jornada se han producido también movilizaciones en A Coruña y Ferrol. En la ciudad herculina, unas 200 personas han protestado en el entorno de la Dirección Xeral de Mobilidade.

Mientras, en Ferrol también ha tenido lugar una concentración ante el edificio administrativo de la Xunta, en una jornada con transporte paralizado en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.

SIN CUMPLIR SERVICIOS MÍNIMOS EN SANTIAGO Y A CORUÑA

Por su parte, Isaac Vidal Otero, de Comisións Obreiras, lamenta que es "imposible poder conciliar" y "así no se va a ningún lado". Carga contra las condiciones "irrisorias" que se presentan en mesa de negociación, "con una carga excesiva de trabajo. Además, preguntado sobre si funcionan los servicios mínimos, ha respondido: "No está saliendo prácticamente nada".

En Santiago y A Coruña se han incumplido servicios mínimos, si bien en Ferrol sí que han funcionado.

"Cuando no son mínimos y son máximos el resultado es éste", ha recalcado en A Coruña el responsable sector de carreteras de UGT, Iván Cancela, tras explicar que el transporte escolar "sí se está realizando todo".

Por su parte, fuentes de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, que es la que tiene las competencias sobre movilidad, consultadas por Europa Press, han trasladado que "hasta las 10,30 horas el grado de cumplimento de los servicios mínimos ha sido del 59% en los contratos afectados y en el transporte escolar del 76%".

Asimismo, han apuntado que los autobuses "tienen dificultades" para realizar las entradas y salidas de las estaciones de A Coruña, Santiago y Ferrol "por la presencia de los piquetes".