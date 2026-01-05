La Seguridad Social gana en Galicia 17.715 afiliados en 2025 y cierra el año cerca de 1,1 millones de ocupados

Archivo - Una persona espera a que abra una oficina del SEPE, a 4 de agosto de 2025, en Madrid (España). El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 1.357 personas en julio en relación con el mes anterior (-0,06%) hasta - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

La Seguridad Social ganó 17.715 afiliados en 2025 en Galicia, un 1,64% más respecto a 2024, hasta cerrar el año en 1.097.288 ocupados, según los datos que publica este lunes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En comparación con noviembre, la evolución fue negativa en la comunidad gallega: 3.350 afiliaciones menos, esto es, una caída del 0,3%.

En la clasificiación por regímenes, 875.411 cotizantes se corresponden en Galicia con el general, 204.467 son autónomos y 17.409 trabajadores del mar.

En el conjunto estatal, incorporó 506.451 afiliados en 2025, un 2,4% más respecto a 2024 y cerró en 21.844.414 ocupados, la cifra más alta de su historia al término de un mes de diciembre.

Este incremento de la ocupación media es el tercer mayor aumento anual desde 2019, sólo superado por el de 2021 (+776.478 afiliados tras el fin de las restricciones en pandemia) y por el de 2023, año en el que empleo repuntó en casi 540.000 personas.

El ejercicio 2025 es, además, el quinto año consecutivo en el que crece el empleo después de que 2020, primer año de pandemia, se llevara por delante 360.105 puestos de trabajo.

La cifra de 21.844.414 afiliados con la que finalizó diciembre ha supuesto el tercer mejor mes de la historia en número de ocupados, sólo superado por los meses de junio y julio de 2025. Los registros diarios de afiliación del mes de diciembre llegaron a sobrepasar los 21,9 millones el día 11, según ha indicado el Ministerio.

A los 21,84 millones de ocupados medios con los que el sistema cerró 2025 se llegó después de que la Seguridad Social sumara en diciembre 19.180 afiliados medios (+0,09%), su menor repunte en este mes desde 2022.

En términos desestacionalizados, el número de cotizantes aumentó en diciembre en 33.076 trabajadores (+0,15%) respecto al mes anterior, cerrando el año en un máximo histórico de 21.871.328 ocupados, lo que supone 507.922 afiliados más que en 2024.

El Ministerio también ha remarcado que, en comparación con los grandes países europeos, la creación de empleo en España desde finales de 2021, antes de la entrada en vigor de la reforma laboral, ha crecido un 10,7%, por encima de lo que lo ha hecho en Italia (+6%), Francia (+2,1%) y Alemania (+1,4%).

EL EMPLEO FEMENINO ACABA EL AÑO SUPERANDO LA COTA DE 10,3 MILLONES

De los 506.451 afiliados medios que sumó la Seguridad Social en 2025, algo más de la mitad, el 51,9%, eran varones y cuatro de cada diez, extranjeros.

En concreto, la ocupación media masculina creció en 2025 en 262.873 afiliados (+2,3%) y finalizó el año con 11.491.634 varones cotizantes, mientras que la afiliación femenina aumentó en promedio en 243.578 trabajadoras (+2,4%), hasta las 10.352.780 ocupadas, su mayor nivel en un cierre anual de toda la serie histórica.

El empleo femenino acumula un crecimiento del 13,4% desde el año previo a la reforma laboral, porcentaje tres puntos superior al registrado entre los hombres.

El Ministerio ha informado además de que tanto la ocupación de los jóvenes como la de las personas de 55 años y más ha crecido por encima del 23% desde antes de la reforma laboral, con alzas del 26,7% entre los menores de 30 años y del 23,7% entre los de 55 años y más, por encima de la media del mercado laboral (+11,8%).

Por su parte, la afiliación media de extranjeros se incrementó en 204.659 cotizantes en 2025, un 7,1% más respecto a 2024, hasta situarse en 3.085.477 ocupados, nuevo máximo a cierre de un ejercicio. Los trabajadores extranjeros suponen actualmente el 14,1% del total de afiliados.

RÉCORD DE AUTÓNOMOS

El Régimen General, el más numeroso del sistema, ganó el año pasado 467.581 afiliados medios (+2,6%), hasta un total de 18,35 millones de ocupados.

Por su parte, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) sumó 39.002 nuevos cotizantes en el año (+1,1%) y acabó 2025 con 3.425.767 ocupados, su nivel más elevado de la historia en un cierre de año, gracias al tirón de sectores de alto valor añadido.

De hecho, el 63,9% del empleo creado en el RETA en el último año se ha concentrado en los sectores de información y comunicaciones y en actividades profesionales, científicas y técnicas, que han sumado entre los dos 24.935 nuevos cotizantes autónomos.

El Régimen del Mar, por su parte, registró 78 bajas el año pasado (-0,1%) y el Régimen del Carbón perdió 54 afiliados respecto a 2024 (-6%).

SANIDAD, TRANSPORTE Y EDUCACIÓN

Dentro del Régimen General y en valores absolutos, las actividades sanitarias lideraron el aumento de la ocupación media en 2025 tras ganar 69.547 nuevos cotizantes respecto a 2024 (+1%).

Destacaron también los aumentos absolutos de los afiliados medios en transporte y almacenamiento, con 61.209 ocupados más (+6,9%), y en la educación, que sumó 50.335 cotizantes en el año (+4%). Les siguieron comercio y construcción, con alzas de casi 46.000 cotizantes en ambos casos.

En el lado de los descensos, sólo las actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico perdieron cotizantes el año pasado, con 1.336 bajas (-3,6%).

En valores relativos, los mayores aumentos anuales de la afiliación media se dieron en transporte y almacenamiento (+6,9%) y en agricultura, ganadería y pesca, cuya cifra de ocupados se incrementó un 5,4% respecto a 2024. Les siguen las actividades artísticas (+5,3%); suministro de agua (+5,1%); construcción (+4,6%); actividades inmobiliarias (+4%), y educación (+3,9%).

El Ministerio ha subrayado además el crecimiento de la afiliación en sectores de alto valor añadido, como información y telecomunicaciones y actividades profesionales, científicas y técnicas, donde la ocupación aumentó en 2025 un 3,2% y un 2,9%, respectivamente.

Por su parte, el Sistema Especial Agrario registró 19.167 bajas el año pasado (-2,8%), mientras que el Sistema Especial de Hogar perdió 10.966 afiliados respecto a 2024 (-3,1%).

LA TEMPORALIDAD CAE AL 12,3%

Según el Ministerio, la Seguridad Social contabiliza casi 4,2 millones de afiliados más con contrato indefinido y 2,1 millones menos de afiliados con contrato temporal desde diciembre de 2021. El mayor incremento se produce entre los contratos indefinidos con jornada a tiempo completo, con 310.200 más que hace un año, mientras que los contratos a tiempo parcial han subido en 83.763.

En total, el peso de los trabajadores temporales se sitúa en el 12,3%, frente al 30,2% que suponía en 2018. En el caso de los trabajadores menores de 30 años, su tasa de temporalidad se ha reducido hasta el 20,7%, frente al 46,4% de hace siete años.

"Nueve de cada diez afiliados son indefinidos. La buena marcha del mercado de trabajo no sólo supone más empleo, sino que es de mayor calidad. Antes de la reforma laboral, tres de cada diez ocupados tenían un contrato temporal", ha afirmado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

TODAS LAS COMUNIDADES GANAN

Todas las comunidades autónomas ganaron en 2025 afiliados medios respecto a 2024.

En valores relativos destacó el incremento de la ocupación en Comunidad Valenciana (+3,7%), única comunidad autónoma que registró un aumento anual de la afiliación media superior al 3%.

En términos absolutos, Madrid lideró el repunte de la ocupación en 2025, con 108.159 nuevos afiliados (+2,9%), seguida de Cataluña, con 83.912 cotizantes (+2,2%), y de Comunidad Valenciana, con 80.612 nuevos cotizantes (+3,7%).

Por otra parte, el Ministerio ha informado de que los trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se situaron a cierre de año en 10.579, de los que 2.720 estaban en un ERTE por fuerza mayor; 6.961 en un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), y 898 en el mecanismo RED de automoción.