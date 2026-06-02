La Seguridad Social suma 8.048 afiliados en mayo en Galicia, hasta 1.111.867 cotizantes

Varias personas hacen cola en una Oficina de Empleo, a 2 de junio de 2026, en Madrid (España). El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 36.323 personas en mayo en relación con el mes anterior (-1,5%) debido, sobre tod - Eduardo Parra - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ganó una media de 8.048 afiliados en mayo en Galicia respecto al mes anterior (+0,73%), de modo que el total se situó en 1.111.867 cotizantes, según los datos que publica este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El reparto es el siguiente: 889.911 trabajadores dados de alta en el régimen general (861.649 en el subtipo general, 6.435 del sector agrario y 21.828 del hogar), 204.614 autónomos y 17.342 trabajadores del mar.

En el conjunto estatal, la Seguridad Social rompió en mayo la barrera de los 22,3 millones de ocupados tras ganar una media de 231.975 cotizantes respecto al mes anterior (+1%), impulsada especialmente por la hostelería, que sumó casi 66.000 nuevos ocupados por las primeras contrataciones para la campaña de verano.

El aumento del empleo durante el mes pasado es el segundo mayor incremento en un mes de mayo de toda la historia, tras el de mayo de 2018, y sitúa el número de afiliados medios en 22.337.806 cotizantes. Según el Ministerio, la afiliación diaria se mantuvo por encima de los 22,4 millones de personas desde el día 25 al 28 de mayo, cuando se alcanzó un pico de 22.410.242 ocupados.

En el último año, de mayo de 2025 a mayo de 2026, la Seguridad Social ha ganado 553.431 afiliados en valores medios, con un crecimiento interanual del 2,54%, la tasa más alta en más de dos años.

En términos desestacionalizados, el número de cotizantes a la Seguridad Social registró una subida mensual de 63.737 afiliados (+0,3%), lo que llevó al sistema a consolidar los 22,1 millones de ocupados, con un total de 22.116.022 cotizantes. Con el repunte mensual de mayo, la serie desestacionalizada acumula 64 meses consecutivos de alzas.

"En primer lugar, debemos agradecer estos datos a los trabajadores y a las empresas; pero también son producto de políticas bien dirigidas, como la reforma laboral. Desde su puesta en marcha, en España hay 2,3 millones de ocupados más y la temporalidad ha caído al 11,8%, frente al 31,1% que suponía en mayo de 2018", ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

La titular de Seguridad Social ha resaltado además los niveles récord de jóvenes y de mujeres afiliadas, de hombres, de trabajadores autónomos y de trabajadores extranjeros. "Esto se traduce en que España sigue a la cabeza en creación de empleo entre las principales economías de nuestro entorno. Desde mayo de 2018, hay cerca de 3,4 millones de afiliados más", ha añadido Saiz.

LA HOSTELERÍA TIRA FUERTE DEL EMPLEO

Por regímenes, el General, el más numeroso del sistema, ganó 214.824 afiliados medios en mayo (+1,1%), hasta superar los 18,8 millones de ocupados, mientras que el Régimen de Autónomos (RETA) sumó 15.470 afiliados (+0,4%), lo que situó el total de cotizantes por cuenta propia en un nuevo máximo de 3.460.443 personas. En comparación con mayo de 2025, hay 45.850 autónomos más cotizando a la Seguridad Social (+1,3%).

Dentro del Régimen General, la hostelería protagonizó el mayor repunte de la afiliación respecto al mes anterior, con 65.772 nuevos ocupados (+4,1%), seguido de actividades administrativas, con 27.381 nuevos cotizantes (+1,8%), y del comercio mayorista, que sumó 15.305 afiliados medios (+0,6%).

Por su parte, el Sistema Especial Agrario ganó 20.741 cotizantes respecto al mes anterior (+3,1%) y el del Hogar siguió perdiendo afiliados, con 4.507 bajas mensuales (-1,3%).

RÉCORD DE MUJERES OCUPADAS Y DE AFILIADOS EXTRANJEROS

El ascenso de la afiliación media en mayo fue mayor entre los varones, que ganaron 122.032 afiliados en el mes (+1,05%), situándose el total de hombres ocupados en 11.738.501 trabajadores, nuevo máximo histórico.

Por su parte, la afiliación femenina creció en mayo en 109.943 ocupadas (+1,04%), lo que llevó el total de mujeres cotizantes hasta la cifra de 10.599.305 afiliadas, también nuevo máximo de la serie.

La afiliación masculina se ha incrementado en 282.141 cotizantes en el último año y en casi 1,6 millones desde 2018, mientras que la femenina ha crecido en 271.290 ocupadas desde mayo de 2025 y en más de 1,8 millones desde 2018. En términos relativos, el empleo femenino ha aumentado un 20,8% desde 2018 y el masculino, un 15,7%.

Las mujeres suponen actualmente el 47,5% del total de afiliados, un punto más que en 2018. Su presencia en el mercado laboral crece a un ritmo del 2,6% con respecto a mayo de 2025, según el Departamento que dirige Elma Saiz.

Por su parte, los extranjeros concentraron casi la mitad de los puestos de trabajo creados en mayo al ganar 111.301 cotizantes respecto al mes anterior, un 3,4% más, hasta alcanzar un nuevo máximo de 3.359.548 ocupados. Son 288.717 afiliados más que hace un año y representan el 15% del total de cotizantes.

Por grupos de edad y en comparación con 2018, la afiliación de los mayores de 55 años ha aumentado un 52,8%, hasta un total de 4,9 millones, mientras que la de los menores de 30 años ha subido un 33,2%, hasta 3,6 millones. Estos porcentajes están muy por encima del incremento medio del sistema en este periodo (+18,1%).

LA TEMPORALIDAD, EN EL 11,8%

En cuanto a la calidad del empleo, desde mayo de 2018 hay 5,77 millones más de ocupados con contrato indefinido y casi 2,37 millones menos con contrato temporal.

"Cada vez hay más empleos estables, con más derechos y mejores salarios", subraya el Ministerio, que apunta que el mayor incremento se ha producido entre los contratos indefinidos a tiempo completo, con 292.885 contratos más que hace un año. Por su parte, los contratos fijos a tiempo parcial han aumentado en 55.039.

El peso de los trabajadores temporales se encuentra en el 11,8%, frente al 31,1% que suponía en mayo de 2018. "Esta mejoría es aún más destacable entre los trabajadores de 55 y más años, que tienen una tasa de temporalidad del 9,1%, cuando hace ocho años tenían una superior al 21%", destaca Seguridad Social.

Entre los jóvenes menores de 30 años, la temporalidad se ha reducido al 18,9%, frente al 54,4% de 2018, mientras que en el grupo de 30 a 54 años ha disminuido desde el 27,7% al 10,5%.

LA AFILIACIÓN SUBE EN TODAS LAS CC.AA.

La afiliación media subió en mayo en todas las comunidades autónomas respecto al mes anterior, especialmente en Cataluña (+50.034 ocupados), Baleares (+48.193) y Madrid (+25.082).

Los menores incrementos se dieron en Canarias, que sumó 1.076 afiliados respecto a abril, y en Cantabria, con 1.467 ocupados más.

Por otro lado, el ministerio ha informado de que el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) bajó a cierre de mayo hasta los 9.659, de los que 2.193 estaban en un ERTE de fuerza mayor, 6.768 en un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), y 698 en el Mecanismo RED de automoción.