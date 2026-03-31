Seis vehículos implicados en un accidente múltiple en la A-55, a su paso por Mos (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Seis vehículos se han visto implicados este martes en un accidente múltiple en la A-55, a su paso por el municipio de Mos (Pontevedra).

Tal y como ha confirmado el 112 Galicia, varios particulares alertaron del accidente, registrado a las 18.45 horas y en el que seis vehículos colisionaron. El suceso tuvo lugar en el kilómetro 10 de la A-55 en sentido Vigo, a la altura de la parroquia de Tameiga (Mos).

El 112 solicitó la acción de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de la Guarida Civil de Tráfico y del GES y la Policía Local de Mos.

Los servicios sanitarios indicaron que no hubo personas heridas en el accidente.