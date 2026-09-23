La senadora del BNG denuncia la ausencia de producción gallega en la última selección de cine de RTVE

La senadora del BNG - BLOQUE NACIONALISTA GALLEGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La senadora del BNG, Carme da Silva Méndez, ha registrado varias iniciativas para conocer los motivos por los que ninguna producción gallega figura entre las 25 seleccionadas por la segunda mesa de valoración de cine de RTVE de julio de 2026, convocatoria dotada con 12,5 millones de euros.

"Si RTVE establece entre sus criterios la diversidad lingüística y la promoción de las lenguas oficiales distintas del español, queremos saber por qué ninguna pieza audiovisual gallega aparece en los 25 largometrajes seleccionadas", ha señalado la senadora del BNG.

En contraposición, ha indicado que aparecen cinco títulos en versión original catalana, dos en euskera, una en valenciano y otro en aranés, por ello, ha insistido en que la ausencia del gallego "requiere explicaciones".

"La defensa del plurilingüísmo no puede quedar en una declaración formal, sino que debe traducirse en un apoyo efectivo a la creación audiovisual en gallego y en su difusión y proyección", ha defendido la senadora del BNG, quien ha cuestionado si, en primer lugar, "se presentaron producciones gallegas a esta convocatoria".