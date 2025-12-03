El Sergas se compromete con los técnicos de enfermería a incluir al SAE en el Consejo Técnico de Atención Primaria

Archivo - Personal Técnico de Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE). Foto de archivo - HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) se ha comprometido con el Sindicato de Técnicos de Enfermería a incluirlos en el Consejo Técnico de Primaria y en los grupos de trabajo de este organismo.

Este fue uno de los acuerdos a los que llegó este martes el gerente del Sergas, José Ramón Parada, con representantes del sindicato, en una reunión mantenida tras concentrarse personal a las puertas de la Consellería de Sanidade.

Según han confirmado ambas partes a Europa Press, coinciden en la necesidad de "reforzar la presencia y la visión profesional" de este colectivo en el Servizo Galego de Saúde.

El Consejo Técnico de Atención Primaria es el órgano colegiado encargado de asesorar y proponer mejoras organizativas, asistenciales y de coordinación en este primer nivel de atención. Así las cosas, se les convocará a la próxima reunión.

Desde el sindicato apuntan que el compromiso se adquirió tras la demanda del SAE en torno a la necesidad de dotar a los Puntos de Atención Continuada (PAC) e incrementar el número de Técnicos en Cuidados de Enfermería en los centros de salud y que cada uno de ellos cuente, como mínimo, con un TCE por turno.