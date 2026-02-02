El Sergas confirma un brote de viruela del mono con siete casos en la provincia de A Coruña sin origen claro

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Sanidade ha confirmado un brote de viruela del mono con siete casos en la provincia de A Coruña, pero el origen del mismo "no está claro".

Así, el departamento autonómico que dirige Antonio Gómez Caamaño ha detallado que Galicia registró, entre el 15 de diciembre de 2025 y el 25 de enero de 2026, un total de nueve casos de viruela del mono, siete de ellos en la provincia de A Coruña.

De esta forma, dos de los casos tienen vinculación con una sauna de A Coruña, mientras que entre los otros casos algunos tienen vínculos con establecimientos de fuera de Galicia, por lo que el origen del brote "no está claro".

Ante este escenario, la Consellería pone el foco en las "practicas sexuales de riesgo y en la vacunación" y aconseja el uso de preservativo, vacunación preventiva contra esta enfermedad en los grupos de riesgo y consultar con el médico en caso de tener síntomas o lesiones compatibles.

Así, la rápida detección de nuevos casos es fundamental para "cortar las cadenas" de transmisión. Por ello, tras la notificación de sospecha o casos confirmados el Sergas recoge muestras para la confirmación o investigación de la variante a la qué pertenece, dan indicaciones de aislamiento e higiene a los casos confirmados y buscan contactos estrechos para hacer seguimiento e indicar la vacunación si es necesario.