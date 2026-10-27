El Sergas garantiza la atención pediátrica en Xove pese a la baja de la titular y busca un sustituto

LUGO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos ha asegurado que la asistencia sanitaria y el seguimiento pediátrico de los niños de Xove están garantizados, pese a la ausencia temporal de la profesional que ocupa la plaza del centro de salud, cuya sustitución no ha sido posible hasta ahora por la falta de especialistas disponibles.

Así lo ha trasladado el Sergas en un comunicado, coincidiendo con la concentración convocada por la Plataforma Sanitaria da Mariña en el centro de salud de Xove para denunciar la "continuada falta" de pediatra.

El área sanitaria ha explicado que el Servicio de Pediatría del Hospital Público da Mariña está asumiendo la atención y el seguimiento habitual de los menores para garantizar la continuidad asistencial.

Por su parte, la atención urgente está cubierta por los médicos de familia, los puntos de atención continuada (PAC), las urgencias hospitalarias y los demás dispositivos del Sergas.

La Administración sanitaria ha reconocido las molestias que esta situación ocasiona a las familias y ha pedido disculpas. Asimismo, ha asegurado que mantiene las gestiones para contratar un sustituto y ha atribuido las dificultades a la escasez de profesionales de esta especialidad, que afecta tanto a esta área sanitaria como al conjunto del Sistema Nacional de Salud.