El Sergas lanza una app para compartir imágenes dermatológicas entre médicos de familia y especialistas

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, asiste a una demostración del proyecto piloto Sergas Prof en el centro de salud de Vite - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha asistido este jueves a una demostración de la nueva aplicación informática Sergas Prof, que facilitará la gestión de más de 60.000 teleconsultas al año.

El titular de la cartera sanitaria, acompañado por el gerente del área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, Ángel Facio, ha visitado el centro de salud de Vite con motivo del inicio de este proyecto piloto que comienza esta semana en esta infraestructura de la red de atención primaria del Sergas.

Tal y como ha detallado el conselleiro, la Xunta destina más de 207.000 euros para dotar a los profesionales sanitarios de una aplicación que les va a permitir obtener, en el campo de la teledermatología, imágenes de calidad médica guiada por inteligencia artificial, y hacerlo en la consulta o fuera de ella, en el caso de atención a domicilio.

Según han explicado durante la prueba, la app permitirá la integración de las imágenes en la historia clínica electrónica del Sergas directamente desde el dispositivo móvil. El facultativo fotografía directamente desde el terminal la lesión cutánea que se quiera estudiar y estas imágenes se incluyen automáticamente en el historial, desde donde pueden además pedir cita para la especialidad. Al hacerlo dentro del mismo sistema, se gana tiempo y seguridad.

A este respeto, Gómez Caamaño ha destacado que Galicia es "referente nacional" al disponer, desde hace 20 años, de una historia clínica única tanto para el nivel de atención primaria como hospitalario, lo que posibilita al departamento sanitario gallego estar a la vanguardia en avances tecnológicos.

El conselleiro ha referido que la nueva aplicación que ahora se pone en marcha facilitará la captura de imágenes dermatológicas que los médicos de familia comparten con los dermatólogos, "optimizando la coordinación entre niveles asistenciales".

"UN GRAN AVANCE EN LA CALIDAD ASISTENCIAL"

Estas teleconsultas, que este año ya superan las 56.000, estarán respaldadas por esta herramienta informática que, en el futuro, permitirá emplear algoritmos de ayuda al diagnóstico, siempre como apoyo al criterio clínico del médico.

El conselleiro ha incidido en que la nueva aplicación supone "un gran avance" en la calidad asistencial, puesto que va a permitir agilizar diagnósticos, reducir los tiempos de espera y evitar desplazamientos innecesarios, "acercando la atención hospitalaria a los pacientes que lo necesitan a través de una mejor coordinación con el primero nivel asistencial".

El Sergas testa la nueva aplicación en tres centros de salud. Se comenzó con ella hace 15 días en el centro de salud Virgen Peregrina de Pontevedra, la semana pasada en el de Sárdoma en Vigo y ahora arranca la prueba en el compostelano de Vite.

Gómez Caamaño ha detallado que, hasta el mes de diciembre, el Sergas desarrollará una fase de acompañamiento al personal sanitario para resolver posibles incidencias e identificar mejoras de la aplicación.

Una vez evaluada la experiencia de los profesionales en la fase de pruebas, se extenderá esta prestación a toda la red sanitaria pública gallega a lo largo del primer trimestre del año.

Aunque el primer uso se está centrando en la dermatología, la aplicación tiene capacidad para ir incorporando, progresivamente, nuevos servicios y funcionalidades.