Sergas niega que el Testamento Vital provoque "confusión y temor" respecto a la eutanasia, como denuncian asociaciones

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sergas niega que el modelo de Testamento Vital gallego provoque "confusión y temor" respecto a la eutanasia, tal y como ha denunciado la asociación 'Dereito a morrer dignamente', DMD Galicia.

En un comunicado, la asociación ha criticado la falta de sensibilización e información a los ciudadanos en cuanto a este derecho "mismo en el impreso que en el Sergas se ofrecía a las personas para registrar su Testamento Vital (por ocultar el derecho a anticipar la solicitud de eutanasia si la persona llegase a encontrarse en uno de los tipos previstos en la ley).

En fechas recientes, explican, "tras denuncias públicas e iniciativas parlamentarias", la Consellería de Sanidade ha modificado el impreso para el registro del Testamento Vital.

"No se puede hacer peor", aseguran, ya que denuncian que se han suprimido las referencias a las normas legales que sustentan el Testamento y se ha introducido la posibilidad de elegir la eutanasia, "pero dando a entender que la muerte asistida médicamente podría proporcionarse a la persona contra su voluntad si esta no dejase dicho explícitamente que no quiere la eutanasia".

"No tiene ningún sentido aparente, induce a confusión y moviliza el temor a la muerte por acción médica, proponerle a las personas que hagan constar explícitamente en el documento de registro del Testamento Vital que no quieren la prestación de eutanasia o que no se pronuncian al respecto, tal como se señala en el documento reformado por la Consellería", aseveran, a lo que añaden se intenta así "debilitar el apoyo social al derecho a la eutanasia".

Consultada por Europa Press, el departamento autonómico no ve razón a la acusación y, recalcando que el documento --denominado de instrucciones previas-- se encuentra disponible en abierto en la página web del Sergas, confirma que "en el caso de una persona incapaz, solo se aplica la eutanasia si ha manifestado expresamente que sí quiere".

"Si no marca ninguna de las tres opciones se entiende que el paciente no se manifiesta al respecto", concluyen desde Sanidade.