El Sergas presenta en mesa sectorial su propuesta de la nueva estructura de áreas sanitarias para reforzar Primaria

Archivo - Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sergas ha trasladado este martes a los sindicatos con representación en mesa sectorial la propuesta de modificación del decreto que regula las áreas sanitarias para "dotar de mayor relevancia" a la atención primaria.

El proyecto, al que las centrales sindicales pueden presentar alegaciones hasta el 12 de julio, prevé que todas las áreas sanitarias cuenten con una Dirección de Atención Primaria que pasaría a denominarse ahora de Atención Primaria e Comunitaria y a depender directamente de la Gerencia de cada área sanitaria.

Cambiará también la denominación de la Dirección Asistencial, que a partir de ahora será nombrada como Dirección de Atención Hospitalaria e Integración Asistencial y dependerá también de la Gerencia.

En un comunicado explican que las competencias de la nueva dirección de Atención Primaria y Comunitaria estará "promover la ejecución del gasto y el seguimiento de la ejecución de la asignación presupuestaria diferenciada del primer nivel asistencial, así como proponer las necesidades de equipamiento sanitario asociado a su ámbito asistencial".

También supervisará la organización de las agendas y realizará su seguimiento para una "correcta" gestión de las prestaciones.

Todas las áreas contarán con subdirecciones, tanto médicas como de enfermería, con competencias propias y específicas en materia de atención primaria y comunitaria. Además, con el objetivo de potenciar la enfermería, la dirección de esta especialidad también pasará a depender de forma directa de la gerencia del área correspondiente.

Asimismo, ante la próxima ampliación de la cartera de servicios de la sanidad pública con la inclusión de la protonterapia, la modificación del decreto incluirá la creación del Centro de Protonterapia de Galicia como unidad asistencial de alta especialización y con un puesto directivo específico.

El centro, informan, prestará servicios para el conjunto de Galicia y para servicios de salud de otras comunidades autónomas y el norte de Portugal. El centro, situado junto al Hospital Clínico de Santiago, estará bajo la dependencia de la gerencia del área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza.

ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA

Otro de los temas abordados, esta vez a petición escrita de la CIG en su momento, fue el indicador recogido en los Acordos de Xestión (ADX) que vincula la reducción de los tiempos de las incapacidades temporales al plus de productividad de los facultativos.

Fuentes sindicales consultadas por Europa Press confirman que no se realizarán cambios en ese indicador. En la reunión se les ha informado -tal y como reiteró en numerosas ocasiones el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño- que se trata de una medida de "gestión", de control, pero que no se busca "premiar" a los médicos de ninguna manera.

Por otra parte, también se han abordado los avances en la consolidación del personal especialista en enfermería familiar y comunitaria.

Concretamente, en el mes de julio se abrirá un periodo extraordinario de acreditación de méritos para poder acceder al concurso específico para la cobertura de plazas en atención primaria con esta especialidad -una medida ya comprometida con los sindicatos-.

Los sindicatos se han mostrado de acuerdo con la decisión, puesto que consideran que es una forma de que se beneficien más profesionales de este concurso.

Se anunciará en el DOG la apertura de la acreditación de los méritos a través del perfil personal de FIDES.

Han comentado también la próxima publicación de destinos en determinadas categorías que superaron los últimos procesos selectivos para su incorporación mayoritaria durante el mes de agosto.

OTRAS PETICIONES

En otro orden de cosas, CSIF ha solicitado el abono del complemento de equipos mecanizados para auxiliares administrativos. Alegan que no solo se trata de reconocer el esfuerzo de los profesionales, sino de estar en consonancia con la normativa vigente, "que reconoce el impacto físico y mental derivado del trabajo continuado con pantallas de visualización de datos y sistemas tecnológicos".

Han solicitado también la regulación de las autocoberturas y la negociación de retribuciones complementarias para el personal técnico en cuidados de enfermería (TCAE) y fisioterapeutas cuando no hay disponibles en las listas de contratación, "algo que fue regulado ya en su día para el personal de enfemería".

Consideran que la ausencia de una regulación homogénea por parte del Sergas provoca "una clara discriminación retributiva, generando un creciente conflicto laboral, desmotivación profesional y una manifiesta vulneración del principio de igualdad dentro del servicio".