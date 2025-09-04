El Sergas publica la oferta de 8.258 plazas en concursos de traslados para personal sanitario y de gestión y servicios

Archivo - Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este jueves una resolución del Servizo Galego de Saúde (Sergas) con la oferta de 8.258 plazas en los concursos de traslados abiertos y permanentes para personal sanitario y de gestión y servicios.

Según ha comunicado la Consellería de Sanidade, la publicación se refiere a los destinos en el ciclo de adjudicación correspondiente al año 2025 y este viernes se abrirá el plazo de 15 días para que los interesadas hagan modificaciones en su selección inicial de plazas.

Sin embargo, no están incluidas en la oferta plazas para la categoría de médico de familia y de facultativo especialista de atención primaria porque, según ha explicado la Consellería, "ya se han publicado en el DOG el 24 de junio de 2025".

De las 8.258 plazas, el Sergas ha detallado que 916 corresponden a personal licenciado sanitario, 3.305 a personal diplomado sanitario, 2.119 a personal sanitario de formación profesional y 1.918 a personal de gestión y servicios.

Asismismo, partir de la publicación de la resolución este jueves se abre un plazo de 15 días, entre el 5 y el 19 de septiembre --ambos días incluidos--, para realizar las modificaciones oportunas en la selección inicial de destinos.

También ha advertido la Consellería que, en caso de que la solicitud se guarde sin ningún destino seleccionado, la petición será excluida del ciclo de adjudicación en curso. Además, si se hacen varias modificaciones, siempre se tomará como válida la última presentada por registro electrónico.

Y, en el caso de no se desear hacer ninguna realización en la selección inicial, no se tendrá que hacer ninguna operación por parte de los participantes.