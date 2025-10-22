Servicios mínimos para garantizar la apertura de residencias de mayores y centros de día por la huelga de este jueves

CIG denuncia "parálisis" de las mesas de negociación del convenio de residencias privadas y SAF

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha fijado, a través del Diario Oficial de Galicia (DOG), unos servicios mínimos para garantizar la apertura y una "atención adecuada" en las residencias de mayores y centros de día privados por la jornada de huelga convocada por la CIG-Servizos para este jueves.

En concreto, el parón, que también afectará a los Servizos de Axuda no Fogar (SAF), se iniciará este miércoles a las 22.00 horas y se prolongará hasta las 22.00 horas de este jueves. Posteriormente, habrá otra jornada que abarcará desde las 22.00 horas de día tres de noviembre hasta las 22.00 horas del día cuatro.

Tal y como explicaba la CIG en un comunicado, coincidiendo con los paros de 24 horas, la central llevará a cabo también distintas movilizaciones en varias localidades del país para reclamar unas "condiciones de trabajo dignas". Estas nuevas jornadas se suman a las cuatro desarrolladas con anterioridad en el mes de septiembre para denunciar el "inmovilismo patronal".

En este contexto, el Gobierno gallego ha fijado unos servicios mínimos para garantizar la actividad asistencial. Así, en las residencias de la tercera edad, se establece una ratio mínima de personal de atención directa en régimen de jornada completa en 0,20 personas trabajadoras por usuarios en módulos destinados a la atención de personas con autonomía y 0,35 personas trabajadoras en aquellos destinados a personas dependientes.

Además, en relación al personal no asistencial, se establece como servicios mínimos el número de efectivos presentes en un día festivo, por ser estos los días en que la prestación de servicios y la realización de actividades alcanza sus niveles mínimos, limitándose al mantenimiento "básico y esencial" de los centros, lo cual no puede ser desatendido.

Con respecto a los centros de día, cualquiera que sea su denominación, se establece una ratio mínima de personal de atención directa en régimen de jornada completa en 0,10 profesionales por usuario, con un mínimo de 2. Asimismo, respecto del personal no asistencial, se establece como servicio mínimo un efectivo con el fin de garantizar la apertura y cierre del centro.

"PARÁLISIS EN LA NEGOCIACIÓN"

La CIG continúa denunciando la "parálisis" de las mesas de negociación del convenio de residencias privadas y SAF. "Mientras la Xunta sigue mirando para otro lado, ignora sus responsabilidades y se desentiende de las condiciones en las que se prestan unos servicios esenciales como el de los cuidados a las personas mayores y dependientes", destaca.

Según apunta, lo "fundamental" para el personal sería "acabar con unos horarios incompatibles con la vida personal" y llevar a cabo las valoraciones de riesgo en los centros de trabajo, con el establecimiento de un protocolo actualizado que garantice la seguridad de las personas trabajadoras.

"Prestamos servicio en domicilios en los que se producen amenazas, acosos y agresiones", señala. Por eso, la central sindical denunció el hecho de que la Xunta anunciara recientemente un protocolo de prevención, detección y seguimiento ante situaciones de violencia en los domicilios que contempla "únicamente recomendaciones y no medidas que garanticen la seguridad de las trabajadoras", por lo que reclama que el documento incorpore "acciones reales" en materia de protección del personal y de prevención de riesgos y salud laboral.

"RATIOS INSUFICIENTES" EN LAS RESIDENCIAS

En cuanto al sector de residencias y centros de día privados, la principal reivindicación pasa por aumentar las ratios de personal, "hasta el punto de que en los días de huelga el número de personas trabajadoras supera el existente en días normales".

Esta "escasez de personal", señala la CIG, provoca una "sobrecarga de trabajo brutal" que impide que las empresas puedan encontrar personal dispuesto a trabajar en estas condiciones laborales de precariedad derivadas de un convenio que expiró en 2024.