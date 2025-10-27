Los servicios mínimos de la huelga de docentes de esta semana tendrán que garantizar la apertura de los centros

Archivo - Salida de la manifestación en la jornada de huelga de profesores en Galicia - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha fijado, en una orden publicada este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG), los servicios mínimos para la huelga de profesorado convocada por los sindicatos CIG y STEG para este martes y este miércoles, y que tendrán que garantizar la apertura y el cierre de los centros escolares.

Así, la huelga afectará al personal docente de los centros educativos de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, y se desarrollará desde las 00.00 horas del día 28 de octubre de 2025 hasta las 24.00 horas del día 29 de octubre de 2025.

En esta línea, la Consellería señala en el DOG que "la necesaria conciliación entre el ejercicio del derecho constitucional de huelga y el mantenimiento de los servicios esenciales" obliga a la Administración autonómica a fijar unos servicios mínimos "indispensables para el funcionamiento de los servicios esenciales".

A este respecto, explica que el servicio de la educación "no puede ser reducido exclusivamente a la actividad docente, ya que, junto a esta actividad docente, se realizan otras funciones como son la vigilancia y cuidado de los niños y niñas, menores de edad, que acuden a los centros docentes públicos".

"Por lo tanto, la custodia y seguridad de los menores de edad que accedan a un centro docente público, el cumplimiento de los principios constitucionales mencionados y de los derechos citados es responsabilidad ineludible de esta Administración educativa y parte indivisible del derecho esencial a la educación", recoge.

De esta forma, los centros docentes permanecerán abiertos en su horario habitual, con la necesaria presencia en dichos centros del director o directora o, en su caso, de otro miembro del equipo directivo que lo o la sustituya.

Además, recuerda que la designación nominal del personal que deberá cubrir los distintos servicios será hecha por la dirección del centro respectivo y se publicará en el tablón de anuncios de los centros afectados.