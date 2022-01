Siete detenidos por un robo con intimidación en el barrio de As Lagoas, en Ourense

OURENSE, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a siete personas acusadas de ser las autoras de un robo con intimidación en el barrio de As Lagoas, en Ourense, a un joven al que le gritaron, según testificó, "Tú pa allá, no grites, no hables, no digas nada, te vamos a mochar".

Según indicó en comisaría el día de los hechos, el 10 de enero, los autores le quitaron su teléfono móvil. La víctima, que estaba visiblemente "nerviosa", no quería presentar denuncia "porque tenía miedo a que le hiciesen algo".

Agentes del Grupo de Seguridad Ciudadana realizaron una búsqueda en la ciudad y localizaron a un grupo con las características que describió el chico en la zona de As Burgas, informó la Policía Nacional en un comunicado.

Ante la presencia policial, los jóvenes intentaron irse del lugar y tiran varios objetos entre los matorrales, que fueron localizados posteriormente por los agentes que participaron en el dispositivo. Así, fueron intervenidos un cuchillo de 30 centímetros de hoja, dos navajas y un teléfono móvil. En total, fueron identificados un total de siete individuos.

El grupo Udev, tras la investigación realizada, detuvo a siete personas como presuntas autoras de un robo con intimidación entre la tarde del 14 y la mañana del 15 de este mes.

Entre los presuntos autores, hay un menor de edad. Los otros seis son naturales de Ourense, Brasil y República Dominicana, que ingresó en prisión.