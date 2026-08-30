Siete vehículos impactan contra varias piedras que se desprendieron por un accidente en Rianxo (A Coruña)

Archivo - Un vehículo de los Bomberos de Boiro durante una intervención, en imagen de archivo de 2026. - BOMBEROS DE BOIRO - Archivo

A CORUÑA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La salida de vía de un vehículo ha provocado en la madrugada de este domingo el desprendimiento de varias piedras que acabaron en la calzada de la AG-11, a su paso por Asados, en Rianxo (A Coruña). Posteriormente, siete vehículos han impactado contra las rocas, lo que ha causado daños materiales. Finalmente, dos personas han tenido que ser trasladadas al hospital por estos hechos.

El suceso se produjo en torno al kilómetro 16 de esta autovía y el 112 Galicia recibió el primer aviso a las 01.05 horas, a través del 061. Poco después, varios particulares contactaron también con el número de emergencias para informar del accidente. Según indicaron, un vehículo había sufrido una salida de vía y había volcado. Además, alertaron de que había personas que necesitaban asistencia sanitaria urgente, aunque todas habían conseguido salir por sus propios medios.

La central de emergencias avisó a los Bomberos de Boiro, la Guardia Civil y Protección Civil de Rianxo. Una vez en el punto, los equipos de intervención confirmaron que el accidente se produjo tras la salida de vía de un vehículo, que posteriormente volcó. Antes de volcar, el coche impactó contra unas rocas, provocando su desprendimiento y la caída de piedras sobre la calzada.

Como consecuencia, siete vehículos que circulaban por la vía acabaron impactando contra ellas y sufrieron diferentes daños materiales. Por este motivo, la carretera permaneció cortada al tráfico durante aproximadamente 30 minutos, en los que se realizaron las labores de limpieza de la calzada.

En cuanto a las personas heridas, los servicios sanitarios confirmaron que dos personas tuvieron que ser trasladadas al centro hospitalario de referencia.