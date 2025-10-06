Sigue el operativo de búsqueda del octogenario desaparecido en Ortigueira (A Coruña), que ha sido reforzado

Participan drones de la Axega y un helicóptero de la Guardia Civil, y está previsto que se incorporen perros de Casaga por la tarde

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El operativo de búsqueda del octogenario desaparecido en Ortigueira (A Coruña) continúa y se ha reforzado, según han confirmado a Europa Press fuentes del servicio de emergencias del 112 y de la Guardia Civil

En él han participado drones de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega). Fuentes de la Guardia Civil han indicado, además, que en el dispositivo de la mañana también se han movilizado dos patrullas de seguridad ciudadana, así como el helicóptero.

A las tareas de búsqueda también se han sumado voluntarios y, por la tarde, está previsto que se incorpore la patrulla de Seprona y perros de

la Asociación de Cans de Salvamento de Galicia (Casaga).

VARIOS DÍAS DESAPARECIDO

El anciano lleva desaparecido varios días.

El 112 informó de que había sido notificado de la ausencia del octogenario sobre las 16.00 horas del viernes, momento en el que la Guardia Civil solicitó la incorporación de más recursos para reforzar las tareas de búsqueda.