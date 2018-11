Silva censura que el PP sea "comedido" con el alcalde de Vilanova: "No vaya a ser que hable y los ponga en apuros"

Actualizado 18/11/2018 15:27:20 CET

Augura un "fuerte golpe" para los populares en las próximas municipales, lo que achaca a sus "insultos" y "lenguaje bélico"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, ha reiterado sus críticas contra el PP semanas después de los "insultos machistas" del alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, quien la llamó "chacha para todo" del alcalde de Vigo, Abel Caballero. Así, a pesar de que los populares condenaron las palabras del regidor, Silva los ve "comedidos" y dice tener "claro" por qué no le exigen su dimisión: "No vaya a ser que ese señor hable y ponga en apuros a mucha gente del PP".

"Si habla, tiene mucho que contar, entonces es mejor no cuestionarlo", ha ironizado, en una entrevista concedida este domingo a la Radio Galega, la presidenta de la Diputación de Pontevedra, institución que impuso una denuncia contra Durán por supuestos delitos de injurias, calumnias e incitación al odio. Días más tarde, el propio demandado presentó otra demanda por la vía penal contra el gobierno provincial después de que le fuesen denegadas ayudas provinciales.

Preguntada sobre este punto, Silva ha dicho que "no es comparable una cosa con la otra", si bien considera que "cualquier persona que considere que sus derechos no fueron respetados, tiene el derecho de presentar denuncia". Además, ha insistido en que el alcalde, así como cualquier persona que profiera descalificaciones machistas "debería estar en su casa".

A renglón seguido, ha recordado las palabras del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien, en un pleno del Parlamento gallego, se dirigió a la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, para decirle que estaba "necesitada". "La presidenta de la Diputación salió a decir que era impresentable", ha reivindicado Silva.

"CRITERIOS OBJETIVOS"

Sobre las críticas del alcalde de Vilanova al reparto de recursos por parte del ente provincial, su presidenta ha defendido que su gobierno "lo hace todo con transparencia, bases y criterios objetivos y evaluados por técnicos". "¿Sabe lo que no hacemos en la Diputación de Pontevedra? Sacar ayudas un día a las doce de la noche y que a las doce y cuarto estén acabadas y ya no se puedan solicitar. El 90% de las ayudas de la Xunta se les dedica exclusivamente a ayuntamientos gobernados por el PP", ha aseverado.

Por el contrario, ha reivindicado que la institución que dirige destina el 41,9% de las subvenciones municipales "a ayuntamientos del PP"; mientras que para el PSdeG-PSOE destina, según sus números, el 29,9%; y para el BNG, el 15,3%. "El alcalde de Vilanova puede presentar todos los recursos que quiera, porque es su derecho (...), pero yo me remito a datos objetivos, no elaborados por la Diputación de Pontevedra sino por el Ministerio de Hacienda" cuando era regentado por el popular Cristóval Montoro, tal y como lo ha afirmado.

Acerca de su no comparecencia en la Comisión de Orzamentos del Legislativo gallego para presentar las cuentas de la Diputación para 2019, Silva ha rechazado que esta cuestión genere polémica, sino que --insiste-- lo hace "en defensa de la Constitución y el Estatuto de Autonomía, que dicen que las administraciones locales no están supeditadas a ningún parlamento".

"Polémica, ninguna. Insultos por parte del PP, sí", ha esgrimido Silva, quien ve que "la gente de la calle entiende perfectamente" su postura y "las políticas que pone en marcha la Diputación", que --proclama-- "transfiere a los ayuntamientos el 28,6% de su presupuesto", una cantidad que ha contrapuesto a la Diputación de Ourense, que destina a las cuentas municipales "el 0,6%", según sus cifras.

LAS "DESCALIFICACIONES" DEL PP

Así, a su modo de ver, su imagen "no queda ni tocada ni nada" después de no haber acudido al Pazo do Hórreo, sino que "sí" quedó tocada la imagen del PP con sus "descalificaciones" y "lenguaje bélico": "Cada vez tienen menos apoyo electoral. Perdieron la Diputación de Pontevedra y no van a volver a gobernarla en mucho tiempo. Están perdiendo muchos apoyos a nivel municipal, y se verá en las próximas elecciones municipales el 26 de mayo".

En este sentido, tras vaticinar un "fuerte golpe" de los populares a nivel local, Silva ha augurado que "también van a perder la Xunta", pues "el cambio lo pide la gente de la calle".

Así, ha calificado con "un 11" sobre 10 el gobierno bipartito entre socialistas y nacionalistas en la Diputación, para después no aclarar si seguirá siendo la candidata del PSdeG-PSOE para renovar su cargo como presidenta provincial. En este sentido, se ha mostrado "encantada" de dirigir la institución, pero ha alegado que "eso lo va a decidir" su partido y que ella estará centrada "en seguir gobernando y transformando la provincia hasta mayo".