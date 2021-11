Silva defende unha actuación pública e privada para alcanzar a igualdade no ámbito virtual, que Reigosa ve "lonxe"

VIGO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, defendeu unha actuación pública e privou para alcanzar a igualdade no ámbito dixital, mentres o reitor da Universidade de Vigo (UVigo), Manuel Reigosa advertiu de que a súa consecución "aínda" se atopa "lonxe".

Así se manifestaron este xoves no marco da terceira edición do taller 'Hackeando o patriarcado' da Cátedra Feminismos 4.0 que impulsan a universidade e a Deputación Provincial e cuxo tema central foi 'Intelixencia artificial feminista fronte aos algoritmos machistas'.

En concreto, a xornada celebrouse de forma presencial e telemática e contou coa participación de expertas no ámbito dixital e da intelixencia artificial. Estas especialistas foron seleccionadas para protagonizar un espazo de reflexión sobre o impacto da tecnoloxía na legitimación de brechas e rumbos de xénero, ademais de atender a información do 'tecnofeminismo'.

As participantes no taller afirmaron que o deseño e o adestramento de algoritmos empregados en tecnoloxías disruptivas como a intelixencia artificial e a aprendizaxe automática non reducen as brechas de xénero e reclamaron que a súa utilización estea libre de rumbos sexistas, estereotipos e misoxinia.

ACTUACIÓN PÚBLICA E PRIVADA

Neste contexto, Carmela Silva explicou que o encontro representa "un gran acontecemento de reflexión seria, rigorosa e científica" e remarcou a necesidade dunha actuación desde os sectores público e privado para frear a desigualdade no ámbito dixital. Así, chamou a "tomar decisións" e a "reclamar a outras administracións con competencias que as adopten xa".

Neste sentido, a presidenta da Deputación puxo o foco no baixo número de alumnas matriculadas en titulacións vinculadas á ciencia e a tecnoloxía, ademais de advertir dos "preocupantes" datos da presenza de mulleres no ámbito da intelixencia artificial. "Se as mulleres non estamos a programar, se non pomos encima da mesa a nosa mirada na intelixencia artificial, se non estamos a propor na investigación e os nosos intereses non están encima da mesa da sociedade dixital, imos retroceder dunha forma moi grave", alertou.

Pola súa banda, o reitor da UVigo destacou a importancia dos seminarios que buscan "hackear o patriarcado" e resaltou o traballo da Cátedra de Feminismos 4.0, centrado no "novo machismo que xorde e campa ás súas anchas nas redes".

Deste xeito, Manuel Reigosa apelou á "unión" na "loita contra as involucións que propoñen a ultradereita e a dereita" e as persoas que aseguran que se alcanzou a igualdade, o que "aínda" está "moi lonxe", en especial no ámbito dixital.