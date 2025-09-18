Un simposio organizado por la Fundación Galiza Sempre y el BNG profundizará en el pensamiento político de Castelao

La secretaria de Organización del BNG, Lucía López, y el presidente de la Fundación Galiza Sempre, Rubén Cela. - NICOLÁS SATRIANO

Investigadores, filólogos, políticos y más estudiosos expondrán en la Facultade de Comunicación la vida y obra de Castelao

El 8 de noviembre la Universidade de Santiago de Compostela (USC) acogerá el 'Simposio Castelao', un encuentro organizado por la Fundación Galiza Sempre y el BNG dedicado al intelectual y que tendrá como objetivo exponer la vida y obra del referente gallego de forma "más integral", con un análisis de su pensamiento político.

Así lo ha manifestado el presidente de la Fundación Galiza Sempre, Rubén Cela, durante una rueda de prensa ofrecida este jueves en Santiago, en la que ha destacado que la "obra y el pensamiento" del intelectual estarán reflejados en la programación del simposio.

"Tenemos una programación muy potente y completa, muy transversal y que nos permitirá tener una visión más integral y menos deturpada de la figura, obra y pensamiento de Castelao", ha destacado Cela.

Tal y como recoge la programación del encuentro, el evento gratuito comenzará en la Facultade de Ciencias da Comunicación de la USC a las 10.00 horas, con clausura prevista para las 18.30. En él se darán cita investigadores, filólogos, políticos y más estudiosos de la vida y obra de Daniel Rodríguez Castelao.

"Queremos que sea una llamada al conocimiento y reflexión sobre Castelao, una figura esencial para entender Galicia que no solo era un artista, escritor y pensador, sino, sobre todo, un político y referente del nacionalismo gallego", ha subrayado la secretaria de Organización del BNG, Lucía López.

La organización espera la asistencia de cientos de personas en el evento donde, recalca la secretaria del Bloque, se podrá conocer más sobre el pensamiento político de Castelao.

"Porque hablar de Castelao no es hablar del pasado, sino también del presente y del futuro. Es hablar de nuestro derecho de existir como nación en el mundo", ha sentenciado López.

PUBLICACIÓN INÉDITA

El presidente de la Fundación Galiza Sempre también ha adelantado que a finales de año la organización publicará un libro en el que se recogerán intervenciones de Castelao en las Cortes republicanas.

"Este libro tendrá materiales gráficos inéditos, textos manuscritos de Castelao y alguna foto inédita", ha avanzado Cela, al agregar que este será un acto de clausura del Ano Castelao.

PROGRAMACIÓN

El sábado 8 de noviembre se prevé que participen en la apertura del simposio la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y el presidente de la Fundación Castelao, Miguel Anxo Seixas.

Para dar a conocer Castelao como persona, a las 10.20 horas está prevista una ponencia de la periodista y escritora Montse Fajardo, autora de la biografía de Virxinia Pereira, y del escritor e investigador, Xosé Luís Axeitos, miembro de la Real Academia Galega.

Asimismo, a las 11.15 horas se proyectará un video del traslado de los restos de Castelao a Galicia, que contará con una intervención de la periodista Tareixa Navaza, quien precisamente en 1984 retransmitió el momento en televisión.

La profesora y filóloga María do Carme Fernández, y el también filólogo, profesor y escritor Xoán Costa presentarán a partir de las 11.15 la obra de Castelao como escritor.

A las 13.10, la historiadora de arte Iria-Friné Rivera y el crítico de arte, Carlos L. Bernárdez, junto al diseñador e ilustrador Pepe Barro hablarán del Castelao artista. Después, también habrá una intervención artística de Carrabouxo.

El evento seguirá con un "Monólogo arredor de Castelao", que será realizado por el autor teatral Quico Cadaval, a las 16.00 horas.

Después, a las 16.15, habrá una palestra sobre Castelao y su papel de dirigente político, presentada por el historiador Uxío, el filólogo e ensayista Manuel Rei y la filosofa y política gallega Pilar Allegue.

Por fin, a las 17.15, se expondrá el posicionamiento político de Castelao durante acto celebrado por el profesor y filólogo Francisco Rodríguez, la profesora y escritora Pilar García Negro y el ensayista y investigador Xoán Carlos.