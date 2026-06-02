Sindicato Policial denuncia un aumento de criminalidad en Ourense ante falta de recursos y plantillas "no actualizadas"

Representantes de la Confederación Española de Policía en Galicia (CEP) se concentran frente a la Comisaría de Policía en Ourense - CEP GALICIA

OURENSE, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Confederación Española de Policía en Galicia (CEP) han denunciado un "abandono" del Ministerio del Interior en Ourense, afeando un aumento de la criminalidad en la provincia ante la falta de recursos y plantillas "no actualizadas" del servicio.

Así lo ha trasladado el coordinador regional de la CEP, Agustín Vigo, en declaraciones a Europa Press este martes frente a la Comisaría de Policía en Ourense, en donde agentes se han concentrado para lamentar, además, la falta de vehículos en la Unidad de Prevención y Reacción del Cuerpo, así como un catálogo de puestos de trabajo que "no está actualizado a la realidad delincuencial" de la ciudad, ante "nuevas situaciones y especialidades delictivas que no se contemplan".

"Una ciudad como Ourense necesitaría al menos 50 agentes más, siendo conservadores, teniendo en cuenta enfermedades y bajas", ha señalado, explicando que la Comisaría de Ourense cuenta con cerca de 280 efectivos.

Así las cosas, el sindicato ha lamentado un aumento de la criminalidad en la ciudad como consecuencia, entre otras cosas, de la "sensación de falta de autoridad". "La normativa que se promueve a nosotros nos ata mucho para poder realizar muchos trabajos, lo que hace que sea mucho más cómodo para los delincuentes", ha señalado Agustín Vigo.

AUMENTO DE LA CRIMINALIDAD

En concreto, los datos del propio Ministerio --según ha facilitado la CEP-- apuntan a un incremento de la criminalidad en la provincia que ronda el 12% en los últimos siete años, evolucionando desde los 4231 delitos en 2019, a los 4753 delitos en 2025.

Asimismo, el sindicato ha señalado que también la violencia callejera se ha incrementado en un 17,6%, así como los delitos contra la libertad sexual --en un 61,54%-- y las agresiones sexuales con penetración en un 120%.

En esta línea, el aumento se percibe también en la cibercriminalidad, con un porcentaje del 85,57% más, y en las agresiones a agentes y autoridades que alcanzan "cifras récord" con "más de cuatro agresiones al mes" en la provincia.

OTRAS DEMANDAS

Así, entre las principales demandas, el sindicato ha apuntado a la necesidad de convertir la profesión en una de riesgo, después de que el Congreso de los Diputados "tirase la propuesta abajo 71 veces". "El Gobierno nos está poniendo todas las trabas habidas y por haber para trabajar", ha señalado Agustín Vigo.

En esta línea, han lamentado que el Cuerpo en Galicia es "el que menos cobra de toda España", con dietas que "a veces no llegan para comer o para dormir en ciudades como Madrid y Barcelona". "Muchas veces tienes que adelantar dinero para ir a trabajar", ha añadido.

"Es un cúmulo de situaciones y abandonos. Si los que te tienen que proteger no tienen los medios ni la seguridad, mal vamos, porque si yo no puedo protegerme a mi mismo malamente puedo protegerte a ti", ha trasladado el coordinador regional, exigiendo así la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y denunciando una normativa que "no cubre" a los agentes.