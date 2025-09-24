El sindicato STEG llama al profesorado gallego a manifestarse en la jornada de huelga de este jueves

SANTIAGO DE COMPOSTELA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galicia (STEG) ha llamado al profesorado gallego a salir a la calle y manifestarse en la jornada de huelga de este jueves, 25 de septiembre.

En un comunicado, la organización sindical ha recordado que más de 30.000 docentes de centros educativos públicos dependientes de la Consellería de Educación están llamados a secundar el paro, convocado inicialmente por la CIG y secundado por STEG, "un paso en la recuperación de la unidad sindical demandada por el cuerpo docente gallego".

Así, el sindicato ha denunciado que, pese a los mensajes "propagandísticos" lanzados desde el departamento que dirige Román Rodríguez, el curso que acaba de empezar "no trajo más que nuevos recortes".

"La situación de precarización del profesorado y consiguiente merma de la calidad del sistema público de educación continua agudizándose: se niegan recursos (principalmente humanos), se incumplen los catálogos que regulan el número de docentes por centro y se sustituyen plazas estructurales por parches improvisados en forma de contratos a tiempo parcial", han apuntado.

Por todo ello, STEG ha llamado a acudir a la manifestación convocada para este jueves a partir de las 12.00 horas en la plaza de Cervantes de Santiago de Compostela, que terminará en el edificio administrativo de San Caetano.