Sindicatos advierten de la destrucción de empleo industrial en Galicia en 2025

Archivo - La fábrica de ENCE en Pontevedera durante una jornada de huelga de trabajadores de ENCE Pontevedra, a 30 de enero de 2025, en Pontevedra, Galicia (España). Los trabajadores de ENCE han convocado una huelga ante la "falta de voluntad negociadora" - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos con mayor representación en Galicia --CIG, UGT y CC.OO.-- advierten de la destrucción de empleo industrial en la comunidad en 2025, con la pérdida de 1.200 empleos, un año en el que también cayó la ocupación en el sector primario.

En un comunicado, la CIG expone que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), conocidos este martes, "confirman que la creación de empleo se concentra en los sectores con peores condiciones", principalmente servicios, y "resulta especialmente preocupante la pérdida de puestos de trabajo en la industria".

Tras acusar a la Xunta de "recortes" en el Instituto Galego de Estatística (IGE) para "falsear" la información, el sindicato nacionalista apunta que la caída en la industria gallega "es estructural" y responde a la "total ausencia" de una política industrial y a la "incapacidad" del Gobierno gallego para "frenar esta grave tendencia".

Mientras, UGT y Comisións Obreiras coinciden en resaltar los "datos positivos" de la última EPA al crecer los ocupados, descender el paro y aumentar los contratos indefinidos. Destacan tasas de paro y temporalidad en mínimos históricos, que identifican con la reforma laboral impulsada por el Gobierno central de coalición.

Por un lado, UGT aplaude que los datos de 2025 muestran la "resiliencia" del mercado laboral gallego, que vive una "buena evolución". No obstante, la central sindical observa sombras como baja tasa de actividad en Galicia, elevada tasa de desempleo entre los más jóvenes y que 42.200 personas llevan más de un año en paro.

Por su parte, CC.OO. valora que "todo el empleo neto creado en 2025 en Galicia fue indefinido, con 27.100 puestos generados". Remarca que el paro alcanza su registro más bajo en las últimas décadas, aunque avisa de que la tasa de actividad gallega "sigue cinco puntos por debajo de la estatal".