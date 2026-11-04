Sindicatos alertan de peores datos de empleo en Galicia que en la media española

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los principales sindicatos en Galicia (CIG, UGT y Comisións Obreiras) alertan de que la comunidad registra un mayor aumento del paro que la media estatal y peores cifras en afiliaciones en octubre en comparativa con el conjunto de España. Además, a las puertas de la huelga general del 11 de noviembre, hacen un llamamiento a participar.

En un comunicado, la CIG alerta de "la extrema debilidad" del empleo en la comunidad con base en los datos publicados este miércoles, con un paro que aumenta un 2,15%, por encima del 1,8% de España, al tiempo que las afiliaciones a la Seguridad Social caen en 697 Galicia (-0,06%), lo que contrasta con la subida del 0,8% en el Estado.

Al respecto, advierte de un nuevo incremento del paro y del descenso de afiliaciones entre las mujeres mayores de 45 años, que "vuelve a ser el colectivo más castigado por el desempleo y por la contratación precaria".

Igualmente, UGT apunta a la brecha por razón de género y entre los más jóvenes, con peores datos de empleo en Galicia. Atribuye el aumento del desempleo al fin de contratos de verano en hostelería y comercio.

Pese a que UGT observa "buenas cifras" en la contratación indefinida y de afiliaciones, lamenta que se ven emborronadas por la pérdida de poder adquisitivo y la dificultad de acceder a una vivienda.

Mientras, Comisións Obreiras insta a la Xunta a aprovechar los presupuestos de 2027 para "impulsar el empleo y revertir la evolución negativa de Galicia" que se constata en octubre.

CC.OO. avisa que los datos muestran un comportamiento del empleo en la comunidad "mucho peor que la media estatal, con aumento de paro y descenso de la afiliación a la Seguridad Social". Tacha de "mala noticia" y "muy grave" las "mayores dificultades que tiene Galicia para crear empleo en comparación con el conjunto del Estado".