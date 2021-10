Sindicatos se concentrarán el martes delante del Sergas en Santiago para "exigir una solución" para Atención Primaria

Demandan las conclusiones del Consello Técnico, un plan de reordenación de los recursos humanos y un "verdadero diálogo" o comenzarán movilizaciones

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos con representación en Mesa Sectorial de Sanidad --CIG, CCOO, UGT, CSIF y Satse-- han anunciado que el próximo martes, 19 de octubre, han convocado una concentración de delegados sindicales delante de la sede del Sergas en Santiago de Compostela con el fin de "exigir una solución" para la Atención Primaria y no descartan "ningún tipo de movilización" si la Administración autonómica no abre un "verdadero diálogo".

Representantes de estos cinco sindicatos han comparecido este jueves en rueda de prensa para avanzar esa primera concentración el día 19 de octubre a las 11,00 horas delante del Sergas, jornada en la que esperan que les reciba el gerente del Sergas, José Flores, para demandarle las conclusiones del Consello Técnico de Atención Primaria y que les garantice que las mismas "van a ser tenidas en cuenta" para mejorar la Atención Primaria.

"El Sergas sigue instalado en el lema de vamos a hacer más con menos", ha lamentado la responsable de CIG-Saúde, María Xosé Abuín, quien ha criticado que ello supone "más precariedad y menos asistencia pública de calidad".

Abuín ha recordado que el problema actual de la situación de la Atención Primaria se comenzó en 2012 cuando el Sergas anunció un plan de ordenación de recursos humanos, con una edad media de los trabajadores de este nivel asistencial de entre 54 y 56 años. Al respecto, han rechazado que en los últimos diez años la tasa de reposición de jubilaciones se redujera a un 10% y se "amortizasen las plazas que se van jubilando porque no se convocan suficientes plazas MIR para reponer". "Ni siquiera ofertan las plazas MIR autorizadas por el Ministerio de Sanidad", ha abundado.

También ha recordado que en 2018 convocaron huelga en la sanidad "para denunciar la situación caótica en la Atención Primaria", y numerosos jefes de servicio presentaron su dimisión en este nivel asistencial. A raíz de ello se creó el Consello Técnico en el que han trabajado "200 profesionales" por un "nuevo modelo", pero ha lamentado que pese al "esfuerzo de todos los profesionales de Primaria", la Xunta sigue con "política carente de planificación gestionada con titulares de prensa".

Tras "más de dos años", han reprochado, sigue sin haber "un documento que recoja las conclusiones del grupo de trabajo" sobre ese nuevo modelo de Atención Primaria para Galicia. "Lo más grave, el Sergas dice que estos trabajos no son vinculantes", subraya Abuín, quien sostiene que el modelo del Gobierno autonómico actual "fue un absoluto fracaso", por lo que estos sindicatos demandan que "asuma su responsabilidad".

"URGENTE E INAPLAZABLE"

Por ello, estas centrales sindicales urgen una reunión de la Mesa Sectorial que ven, "urgente e inaplazable", con el fin de "negociar la aplicación de ese plan de reordenación de recursos humanos orientado a la nueva Atención Primaria". Asimismo, reivindican "soluciones verdaderas", sino avanzan que fijarán un "calendario de movilizaciones".

En esta línea, por parte de Satse, Malules Carbajo, ha defendido la convocatoria de concentraciones para que busque "una solución" a la situación de la Atención Primaria para que "el usuario esté bien atendido" porque, a su juicio, "ahora no lo está". Al respecto, ha apuntado "sobrecarga asistencial" también del personal de enfermería. "Necesitamos un número de enfermeras mucho más elevado", ha solicitado porque "el tiempo pasa y la Atención Primaria sigue igual de mal".

También Carolina Moldes de CSIF defiende un plan de "reordenación de recursos humanos". "Cada vez tenemos menos personal", ha advertido, hecho que ve "inasumible" en Atención Primaria.

Por parte de Comisiones Obreras, el responsable de sanidad en Galicia, Javier González Castro, ha insistido en que "la realidad es que hay un problema", al tiempo que ha remarcado que "las normas las pone y decide la Administración, no el personal". "Ayer (miércoles) se dijo (en el Parlamento) que todo iba estupendo y que algunos éramos pájaros de mal agüero", ha espetado, para abundar que "ahora la Administración ya admite que no se cubre al personal que se va".

"PROBLEMA ORGANIZATIVO"

"La táctica es crear todo un problema organizativo", ha criticado, para asegurar que "el problema fundamental es de recursos humanos". "Necesitamos un plan de reorganización de los recursos humanos", ha urgido, para recordar que volvieron a pedir una reunión el pasado 30 de septiembre y, como han tenido respuesta, se concentrarán el próximo día 19. "La realidad no se puede tapar. La gente llama y tiene problemas para acceder", ha lamentado.

Asimismo, ha afirmado que "hay actividades que hacen los médicos de Atención Primaria que podrían hacer otros profesionales". "Todo pasa por invertir, si es prioridad la salud de los ciudadanos o de ciertas empresas a los que se deriva", ha apostillado.

Por parte de UGT, Javier Martínez ha afirmado que "o no se ha hecho un incremento de contratos suficiente o el presupuesto sigue siendo insuficiente o no saben gestionar". Para este representante sindical "que en Atención Primaria exista una lista de espera no se entiende".

Así, ha aseverado que "los centros de salud no son resolutivos porque no cuentan con número de profesionales suficientes, ni tienen acceso a las pruebas que necesitarían". "No tenemos personal porque hay que darles condiciones de trabajo estable", ha defendido.

Martínez ha criticado, asimismo, la "octava área sanitaria virtual" en la que "se va a potenciar la solución" y "van a atender telemáticamente en casa". "Otra solución: derivar a la privada", ha apostillado, o que "se hagan trámites administrativos en farmacias". "Están muy equivocados", ha afeado. "Estamos pidiendo profesionales con condiciones dignas", ha sentenciado.

Con todo, por parte de la CIG se ha insistido en que "la Administración no toma ninguna medida" para evitar que en Navidad "pase lo mismo que en verano" con centrados de salud con "sobrecarga". "No hay médicos y no los va a haber", recuerda, para reclamar estos sindicatos un "verdadero diálogo" para buscar "una solución a la Atención Primaria".

Por ello, frente a esa "política sanitaria errática", piden diálogo y advierten de que si el próximo día 19 de octubre no se lo plantean no descartan estos sindicatos "ningún tipo de movilización".