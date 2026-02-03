Sindicatos critican que Galicia perdiese "8 de cada 10" empleos creados en diciembre, afectando sobre todo a mujeres

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos han evaluado este martes los datos de paro y afiliaciones a la Seguridad Social del mes de enero publicados esta mañana por sus respectivos ministerios, criticando que Galicia perdiese el mes pasado "ocho de cada diez" empleos creados en diciembre, siendo las mujeres las "principales perjudicadas".

En concreto, Comisiones Obreras (CC.OO.) ha visto "preocupante" pese a ser "esperada" esta evolución del paro, lamentando que Galicia perdiese "ocho de cada 10 empleos" creados en diciembre, concentrándose este descenso en el sector servicios y en las mujeres.

A su juicio, esto refleja la "excesiva" dependencia de la economía gallega de las actividades de bajo valor añadido que están, a su vez, "fuertemente feminizadas".

En un comunicado, CC.OO. ha hecho un llamamiento a la Xunta para que diseñe políticas que desestacionalicen el empleo en el sector servicios y apuesten por actividades de alto valor añadido. Además, ha pedido medidas urgentes para terminar con la "precariedad laboral" de las mujeres gallegas.

En la misma línea ha hablado la CIG, que ha puesto el foco en que la subida del paro afectó sobre todo a mujeres y personas de más de 45 años de edad.

Para el secretario confederal de Negociación Colectiva, Empleo e Industria de dicho sindicato, Paco Sío, estos datos evidencia la existencia de un mercado de trabajo "muy precario, con una fuerte dependencia de la estacionalidad del empleo y que está disparando la inseguridad laboral".

Esto hace que las actividades con salarios más bajos y con modalidades de contratación más inestables son las que concentran la mayor pérdida de empleos, según ha apuntado.

UGT también ha criticado que sean los jóvenes y las mujeres los más perjudicados por el incremento del desempleo, reclamando un reparto más "justo" de la riqueza ante unos "beneficios récord" de "buena parte del tejido empresarial".

Como cada mes, UGT ha vuelto a poner en valor la reforma laboral, ya que sus cambios "siguen consolidando una mejora evidente en la cantidad y la calidad del empleo, modificando el modelo de contratación en favor del trabajo indefinido".

EVOLUCIÓN A "MEDIO Y LARGO PLAZO"

Por su parte, el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, también ha valorado este martes los datos del paro conocidos esta mañana, reivindicando que Galicia registró el mayor número de afiliaciones y el menor número de parados en un mes de enero desde que hay registros.

González ha destacado que el incremento del paro entre diciembre y enero se debe a la finalización de la campaña de Navidad, como suele ocurrir cada inicio de año.

Por ello, ha subrayado la importancia de analizar la evolución del mercado laboral desde una perspectiva a "medio y largo plazo".

El paro registrado en las oficinas gallegas de los servicios públicos de empleo subió en 3.113 personas en enero, lo que supone un 2,78% más que en diciembre, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Asimismo, la Seguridad Social perdió una media de 13.462 afiliados en Galicia durante el mes de enero, lo que supone un 1,23% menos respecto a diciembre, según cifras del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.