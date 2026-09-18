Sindicatos cuestionan el complemento de hasta 120 euros del Sergas para residentes y reclaman un acuerdo global

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos cuestionan la propuesta retributiva planteada este viernes por el Sergas para el personal residente, que incluye un complemento de 120 euros mensuales para residentes A1 y de 90 euros para A2, con implantación progresiva hasta 2029, así como un incremento de la retribución por hora de guardia para la quinta y sucesivas de los residentes A1.

Consultado por Europa Press, CCOO ha valorado positivamente el complemento de residencia por su posible contribución a la captación de profesionales, mientras que comparte el incremento de las guardias, aunque advierte del riesgo de que pueda favorecer la realización sistemática de más de cinco guardias mensuales.

En este sentido, recuerda que el Acuerdo MIR de 2007 establece este límite y reclama que quede recogido expresamente en la propuesta.

Con todo, considera "innecesaria" la convocatoria de una Mesa Sectorial extraordinaria para abordar estas cuestiones, ya que, a su juicio, no tienen urgencia antes de los presupuestos y deberían tratarse en una Mesa Ordinaria dentro de un acuerdo retributivo global para todo el personal del Sergas.

Asimismo, el sindicato ha informado de la propuesta para el personal facultativo hospitalario que realiza guardias los viernes, que contempla disfrutar de la libranza en los 15 días siguientes o acordar con la gerencia el momento para diferirla.

CCOO considera que esta libranza es una medida de "salud laboral para el personal y de protección para los pacientes" y reclama que se disfrute el siguiente día laborable tras la guardia. También pide extenderla a todas las categorías que realizan guardias los viernes.

RECLAMACIÓN DE UNA NEGOCIACIÓN GLOBAL

Por su parte, CIG-Saúde ha reclamado una negociación retributiva para todo el personal de la sanidad pública ante la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y critica que el Sergas haya presentado una propuesta que "afecta únicamente al personal residente".

El sindicato defiende las mejoras para este colectivo, pero rechaza que se aborden de forma "aislada" mientras el resto de categorías continúan sin una propuesta salarial.

CIG-Saúde también cuestiona que las cuantías propuestas para los residentes puedan absorber las futuras subidas salariales generales y vincula la medida al acuerdo alcanzado tras la suspensión de la huelga médica convocada por O'MEGA en mayo.

Finalmente, denuncia que en la Mesa Sectorial no existe una "negociación real" y reclama acuerdos retributivos para todas las categorías y dotación económica suficiente en los presupuestos para hacerlos efectivos.