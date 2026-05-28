Sindicatos destacan que el "éxito" de las huelgas del metal en A Coruña "obligan" a la patronal a negociar

A CORUÑA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Los tres sindicatos con presencia en la mesa del convenio colectivo provincial del metal de A Coruña --CIG, UGT y CCOO-- han destacado un "cambio de actitud" por parte de la patronal tras el "éxito" del de las jornadas de huelga celebradas en las dos últimas semanas.

Así, en un comunicado, los sindicatos señalan que, por primera vez, la patronal acudió a la reunión de este jueves, 28 de mayo, para hablar de puntos concretos del convenio colectivo.

Conforme indican, tras varias horas de reunión, la parte empresarial ha trasladado propuestas que los sindicatos, a la espera de una valoración más detallada, califican como "insuficientes" y "muy alejadas de las demandas del personas", pero que representan un "giro" respecto a su actitud de "bloqueo" de las últimas semanas.

La patronal, conforme apuntan las organización sindicales, mantuvo sorbe la mesa cuestiones como la vigencia del convenio a cinco años o incrementos salariales que consideran que "se alejan de las reivindicaciones sindicales", pero se abre a hablar de la reducción de jornada, del aumento de un día de vacaciones, de regular los contratos fijos-discontinuos, ampliar a nuevos sectores la subrogación y el compromiso de estudiar medidas que eviten el abuso de las empresas de trabajo temporal.

Para las centrales sindicales, este movimiento, que consideran que "sigue siendo insuficiente, es consecuencia directa de la presión y la fuerza demostrada por las trabajadoras y trabajadores del metal que secundaron masivamente las tres jornadas de huelga".

"La movilización ha sido la que trajo a la patronal a la mesa", aseveran para señalar que otro cambio de actitud es que, por primera vez, la parte empresarial acepta la petición de los sindicatos de mantener dos reuniones semanales para agilizar las negociaciones, demanda a la que se oponían hasta el momento.

Así, señalan que las próximas sesiones de la mesa negociadora se celebrarán los días 2 y 4 de junio.

Los sindicatos hacen un llamamiento a todas las personas trabajadoras del sector para hacer mantener la tensión movilizadora y, de no producirse avances significativos en las siguientes reuniones que permitan cerrar un acuerdo justo, convertir las jornadas de huelga convocadas para los días 9, 10 y 11 de junio en otro "éxito de seguimiento y participación".