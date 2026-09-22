Sindicatos instan a Sanidade a aceptar sus alegaciones a la reforma de Primaria: auguran una "sobrecarga estructural"

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos sanitarios han afeado lo que consideran una falta de intención negociadora por parte de la Consellería de Sanidade en lo que respecta a la reforma de Atención Primaria.

Este martes se celebraba una mesa sectorial extraordinaria para abordar las alegaciones sindicales a la planificación sanitaria de recursos humanos (ratios de personal).

Consultados por Europa Press, alegan que, "prácticamente", Sanidade no ha aceptado ninguna de sus aportaciones.

La CIG asegura que, de mantenerse la propuesta presentada ya a finales de julio "sin cambios", las ratios recogidas solo "consolidarían la sobrecarga en los centros", que se haría "estructural".

En la misma línea se ha expresado CCOO, que califica de "muy vagas" las respuestas a las alegaciones presentadas por la central sindical -entre ellas, un podólogo por distrito ya en 2027, un psicólogo por cada servicio de AP y una matrona por cada 4.000 mujeres en 2030-.

La reforma, que según la previsión de la Consellería de Sanidade se presentará al finalizar el verano, sigue su curso. Los sindicatos han sido emplazados a una nueva reunión el próximo lunes para abordar las alegaciones aceptadas.