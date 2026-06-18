Sindicatos piden el cese del director de Xustiza por "colapso" con la implantación de los Tribunales de Instancia

Rueda de prensa de los sindicatos SPJ-USO, STAJ, UGT, CSIF y CC.OO para denuciar deficiencias en la implatnación de los tribunales de instancia en Galicia - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos SPJ-USO, STAJ, UGT, CSIF y CC.OO. han pedido este jueves la dimisión del director xeral de Xustiza, José Tronchoni, por el "colapso" generado con la implantación del los Tribunales de Instancia en la Comunidad autónoma.

En una rueda de prensa ofrecida este jueves en Santiago de Compostela, representantes de los distintos sindicatos ha denunciado el "colapso" y "grave deterioro de la administración de justicia" derivada del "caos organizativo" con el que se está llevando a cabo la implantación de los Tribunales de Instancia en la Comunidad autónoma.

Y es que, conforme han sostenido, la puesta en marcha de este nuevo modelo organizativo está provocando un "importante caos interno", "una creciente sobrecarga de trabajo" y un "riesgo real de colapso en el funcionamiento de los órganos judiciales".

Los problemas detectados, conforme han apuntado, no son aislados, sino estructurales y generalizados en buena parte de los partidos judiciales gallegos toda vez que la aplicación de esta reforma impulsada por la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia "se está realizando de forma precipitada, sin planificación necesaria y sin los recursos humanos y materiales imprescindibles para garantizar una transición ordenada".

Los sindicatos han señalado que la reorganización del personal se lleva a cabo sin "criterios claros" y con una movilidad de los trabajadores "carente de planificación previa". A ello, según han apuntado, se suma "una falta de coordinación interna" que dificulta el funcionamiento ordinario de las oficinas judiciales.

Asimismo, han denunciado la "insuficiente dotación de personal" en áreas especialmente sensibles como civil, penal y ejecución y han alertado de la demora en la cobertura de vacantes, de dificultades para realizar sustituciones y la eliminación de refuerzos que hasta ahora permitían atender adecuadamente la cara de trabajo existente.

Las organizaciones avisan que, entre los efectos más preocupantes, están el incremento de los retrasos en la tramitación de procedimientos y ejecuciones, la acumulación de asuntos pendientes, el aumento de la presión sobre las plantillas y una pérdida de calidad en la atención a la ciudadanía.

En la comparecencia, los sindicatos han sostenido que la crítica no se dirige solo a la reforma judicial en sí misma, sino a la manera en la que se ejecuta en Galicia y han reclamado el cese del director xeral de Xustiza y actuaciones inmediatas para corregir las deficiencias detectadas.

Entre otras cuestiones, los sindicatos reclaman que se refuercen las plantillas con un mínimo de entre 115 y 120 plazas, si bien subrayan que para una justicia "realmente ágil" se necesitarían 250 más. "Pero a partir de ahí, sentarse y ver, según las cargas de trabajo, qué puestos son más necesarios y qué órganos necesitan refuerzo".