Sindicatos, "satisfechos" con la huelga en Lugo, pese a la "presión policial" y "servicios mínimos abusivos"

LUGO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos se han mostrado este miércoles "satisfechos" con el seguimiento de la huelga general en la provincia de Lugo, especialmente en la zona industrial y los grandes comercios, a pesar de que han denunciado "presión policial" y unos "servicios mínimos abusivos".

La capital ha contado con dos manifestaciones, la CIG calcula que unas 4.000 personas han participado en la principal de Lugo, 3.000 en Burela y 400 en Monforte. Su secretario provincial, Lois Neto, se ha mostrado "muy satisfecho" con la participación y ha destacado que "hacía muchos años que Lugo no acogía una movilización de trabajadores tan multitudinaria".

La jornada ha transcurrido de forma tranquila durante la manifestación, aunque se registraron momentos de tensión en algunos piquetes a primeras horas de la madrugada y con el inicio de la jornada de mañana. La CIG ha denunciado una actuación "desproporcionada" de la Policía Nacional en Ecolugo, donde han sido identificadas varias personas, así como dificultades para acceder a Europastry y al centro comercial As Termas para informar a los trabajadores.

En la ciudad de Lugo, la recogida de basura ha funcionado con servicios mínimos, mientras que el seguimiento ha sido mayor en la industria, especialmente en los polígonos, aunque la mayoría de los comercios del centro permanecieron abiertos.

Por su parte, la concentración convocada por UGT y CC.OO. ha reunido también a numerosos participantes, pese a la lluvia. El secretario provincial de CC.OO., Manuel Quiñoá, ha criticado unos servicios mínimos que califica de "abusivos" y ha denunciado "presión policial". También ha manifestado que la movilización ha demostrado que la ciudadanía "no está dispuesta a resignarse".

Quiñoá ha cuestionado que en Lugo funcionasen diez líneas de autobús, frente a las seis habituales en anteriores huelgas, y criterios en otros servicios, poniendo como ejemplo las escuelas infantiles. Además de en la capital, también ha habido concentración en Viveiro.

En el complejo industrial de Alcoa, en San Cibrao, la actividad se ha desarrollado bajo el régimen de servicios mínimos. Según la información sindical, la huelga fue secundada por la totalidad de la plantilla, tras la presencia de piquetes informativos en los accesos a la factoría.

Por su parte, la Policía Nacional ha asegurado que no se han producido incidentes de importancia, excepto "algo de tensión" en algunos momentos.