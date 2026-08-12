Sintonía polo proxecto de SAIC entre Xunta e Goberno, que envían unha mensaxe de "tranquilidade": "Seguimos traballando"

Fotos Xunta / Presidente / O Presidente Da Xunta, Alfonso Rueda, Visita Cecopi Con Motivo Da Eclipse. - Xunta de Galicia
SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -
Tanto o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, como o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, quixeron trasladar este mércores unha mensaxe de "tranquilidade" aos cidadáns respecto da fábrica que o grupo automobilístico chinés SAIC pretende levantar en Ferrol, destacando o traballo conxunto entre ambas as administracións: "Seguimos a tramitación. Quedan moitas cousas por facer".
Así o sinalaron ante os medios de comunicación após participar na reunión do Cecopi para facer seguimento do operativo especial pola eclipse, onde Blanco aproveitou para destacar a colaboración entre Goberno autonómico e central desde o "primeiro momento" e enviar unha mensaxe de "tranquilidade" sobre o proxecto.
Pola súa banda, Rueda referiuse á chamada que este pasado martes realizoulle a ministra de Defensa, Margarita Robles, para adiantar que a postura do seu Ministerio será "favorable" á planta de SAIC, a pesar dos necesarios condicionantes que se establecen sempre ao levantar este tipo de factorías en terreos próximos a unha instalación militar.
"Agradezo a coordinación que neste tema, desde o principio, estamos a ter. Creo que é como se deben facer as cousas entre Xunta e Goberno para facer posible un investimento importantísimo para Ferrolterra e Galicia", apuntou o presidente, esperando que non haxa impedimentos que non tiñan "moita lóxica".
"Seguimos a tramitación. Aínda quedan moitas cousas por facer. Espero que nos tempos previstos, a finais do ano que vén, isto poida empezar a ser unha realidade", subliñou, referíndose a que a idea é que a fábrica comece a construírse a finais de 2027 e que estea terminada antes de que finalice 2028.
Preguntado sobre de onde poderían vir as informacións que apuntaban á existencia de informes de Defensa e os servizos de intelixencia que alertan do risco de espionaxe debida á proximidade entre o lugar onde se situaría esta fábrica e o arsenal militar de Ferrol e o estaleiro de Navantia, no que se traballa con sistema militares estadounidenses, Rueda dixo que é lóxico que haxa prevención neste tema.
"Non é novo. Xa noutras ocasións conviven, máis ou menos en proximidade, instalacións deste tipo con instalacións militares. É lóxico pór prevencións que garantan cuestións de seguridade e é o que se vai a facer", insistiu, explicando que, sobre as informacións que saíron á luz, a propia Robles aseguroulle que non veñen de canles oficiais. "Quedo coa posición oficial do ministerio", sentenciou.