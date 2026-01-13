'Sirat' consigue 11 candidaturas a los Goya, en una edición con nominados como Mario Casas, Tamar Novas y Myriam Gallego

Archivo - Sirat, de Oliver Laxe, nominada como mejor película internacional en los Independent Spirit Awards- MOVISTAR PLUS+ - Archivo

'Sirat' ha conseguido 11 nominaciones a los Premios Goya, incluidos los de película y director, al que aspira el cineasta gallego Oliver Laxe. Es el segundo film con más candidaturas, solo por detrás de 'Los domingos', con un total de 13.

Esta edición también contará con otros nominados gallegos, como Mario Casas, quien opta a mejor actor por 'Muy lejos', así como Tamar Novas ('Rondallas') en actor de reparto y Miryam Gallego ('Romería') en actriz de reparto. 'Decorado', dirigida por Alberto Vázquez, competirá a mejor cinta de animación.

"Lo ha petado", ha bromeado el presentador Arturo Valls al nombrar las nominaciones de 'Sirat', que buscará ser la mejor película de los Goya con: 'La cena', 'Los domingos', 'Maspalomas' y 'Sorda'.

Oliver Laxe competirá en la categoría de mejor director con: Alauda Ruiz de Azúa ('Los domingos'); Aitor Arregi y José Mari Goenaga ('Maspalomas'); Carla Simón ('Romería'); y Albert Serra ('Tardes de soledad').

Mientras, 'Romería, cinta de la directora catalana Carla Simón y que fue rodada en Vigo, obtiene seis candidaturas a los Goya.

MAYORES NOMINACIONES

'Los Domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, 'Sirat', de Oliver Laxe, 'Maspalomas', de Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, 'La Cena', de Manuel Gómez, 'Sorda', de Eva Libertad y 'El Cautivo', de Alejandro Amenábar acaparan gran parte de las nominaciones en la 40 edición de los Premios Goya, tal y como ha anunciado este martes la Academia de Cine.

Los actores Toni Acosta y Arturo Valls han sido los encargados de dar a conocer las nominaciones desde la sede de la Academia de Cine.

De las 218 películas inscritas a los Premios Goya 2026, 67 son óperas primas frente a las 72 del año anterior. De estas 218 producciones, 123 son de ficción, 87 son documentales y nueve son de animación.

En cuanto a los guiones inscritos, 129 son originales y 42 adaptados. También concurren este año 18 filmes europeos --tres menos que el año pasado-- y 15 largometrajes iberoamericanos --dos menos que la anterior edición--, películas que en ambas categorías han sido escogidas por sus respectivos países.

Esta edición premiará con el Goya de Honor al cineasta, escritor y periodista Gonzalo Suárez por su trayectoria "sorprendente" y "pionera" que abarca cine, literatura y periodismo.

