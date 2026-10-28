El socialismo gallego traslada su cariño a las victimas y suspende su agenda

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en rueda de prensa - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El socialismo gallego ha trasladado su cariño a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la localidad de Urda, en Toledo, y ha suspendido su agenda pública en señal de respeto.

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se ha mostrado "profundamente afectado" por la noticia del accidente ferroviario en Castilla La Mancha, donde un AVE de Renfe y un tren Iryo han colisionado a primara hora, dejando más de 60 fallecidos y al menos 50 heridos.

Tras conocerse la noticia, el socialismo gallego ha cancelado toda su agenda política de la jornada en señal de respecto a las víctimas y a sus familias.

Besteiro ha apelado a la experiencia que Galicia guarda en la memoria. "En Galicia sabemos bien lo que significa vivir una tragedia así. Compartimos el dolor de las familias que perdieron un ser querido y la angustia de quien espera noticias de los suyos", ha afirmado el líder de los socialistas gallegos, que traslada su cariño y solidaridad con las víctimas a sus familias y mucha fuerza para las personas heridas.

El dirigente socialista se ha acordado también de quien lleva desde primera hora en el lugar del siniestro. "Y mucha fuerza también a los equipos de emergencia que trabajan sobre el terreno", ha concluido para destacar que guardias civiles, sanitarios y efectivos de la UME y de Protección Civil trabajan desde la mañana en condiciones muy duras para atender los heridos y sacar a los pasajeros de los vagones.

El socialismo gallego ha reconocido también la respuesta de los vecinos de Urda y de otros pueblos del entorno, que fueron los primeros en ayudar. "Esa solidaridad de la gente común, que deja lo que está haciendo para ayudar a desconocidos, también se conoce bien en Galicia como sucedió con el accidente de Angrois", ha indicado.

La suspensión de la agenda del PSdeG se suma a al del PSOE, que canceló todos los actos previstos este miércoles. También el presidente el Gobierno, Pedro Sánchez, y sus ministros anularon su actividad pública.

A lo largo de la jornada han sido múltiples las organizaciones y entidades que han ido comunicando la suspensión de actos en señal de duelo con motivo del accidente ferroviario. Así, además de los partidos políticos, también han cancelado sus eventos otras entidades como la Unidad de Música del Mando de Apoyo a la Maniobra, que suspende la actividad 'Un día en capitanía'.