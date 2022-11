La socialista Elena Valenciano (Fundación Mujeres), sobre la ley del 'solo sí es sí': "Las leyes hay que hacerlas bien"

A CORUÑA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Fundación Mujeres y exvicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha manifestado sobre la ley del 'Solo sí es sí' y la modificación de varias sentencias que han supuesto la rebaja de penas a varios condenados por delitos sexuales, que las "leyes técnicamente hay que hacerlas bien".

A preguntas de los periodistas, coincidiendo con su presencia en una jornada en A Coruña sobre mujeres emprendedoras, ha asegurado que cuando se tuvo conocimiento del texto de la ley "muchas mujeres", sobre todo expertas juristas, advirtieron "de que esto podía suceder". "No solamente las juristas feministas, sino también el Consejo General del Poder Judicial".

Convencida de que "nadie" tenía intención de "hacer una ley que rebaje las penas a los agresores sexuales", ha incidido en que las "leyes técnicamente hay que hacerlas bien para que esto no suceda".

Preguntada si cree que es necesaria una revisión, ha expuesto que "parece que es una de las ideas que ha manifestado el Gobierno", ha dicho en referencia a las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

"Pero eso también tiene su dificultad, técnicamente no es sencillo pero no se puede legislar a favor de agresores sexuales, seguro que no era la intención pero el resultado es el que es", ha añadido.