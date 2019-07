Socialistas y nacionalistas apuran las negociaciones para sellar un pacto de gobierno en la Diputación de Lugo

Publicado 17/07/2019 11:38:57 CET

LUGO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

A un día de que se celebre el pleno de investidura en la Diputación de Lugo, socialistas y nacionalistas apuran las negociaciones para sellar un acuerdo para este jueves, jornada en la que previsiblemente el alcalde de Monforte, el socialista José Tomé, se hará con la presidencia del ente provincial.

El diputado electo del BNG y concejal en Sarria, Efrén Castro, ha señlado que "las diferencias" que separan a ambas formaciones "son importantes" pero "no muy grandes". "Vamos a dedicar el día de hoy a tratar de llegar a un acuerdo", incide.

Tras varias reuniones, Castro ha dejado claro que los nacionalistas trabajan "para llegar a ese acuerdo". "Lo único es que no vamos a firmar cualquier acuerdo sí no nos convence", ha indicado.

El concejal sarriano se ha mostrado convencido de que "por la idea y por la sintonía parece que va a haber acuerdo". "No es que nos separen muchas cosas pero sí que son importantes. Hasta que estemos convencidos de lo que vamos a firmar no lo vamos a hacer", ha advertido.

En cuanto a las "diferencias" con el PSOE, Castro ha subrayado que "no son muy importantes" pero ha asegurado que "algunas son irrenunciables" para el BNG. "Tenemos que darle una vuelta porque para nosotros es muy importante y no vamos a firmar un acuerdo que no nos convenza, que creamos que no va a ser bueno para la provincia", sentencia.

En la distribución de áreas puede estar uno de los problemas y así esgrime que este es un tema que "se esbozó pero es uno de los temas que están aún por cerrar".

La suma de diez diputados socialistas y tres del BNG servirían para garantizar la mayoría sobre una corporación de 25, donde el PP sigue siendo el grupo mayoritario con doce diputados.