Sogama destaca las ventajas de transportar residuos por tren pero critica que Renfe y Adif "no hayan estado a la altura"

Imagen del evento de este miércoles. - SOGAMA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Sogama, Javier Domínguez Lino, ha reivindicado las ventajas de transportar residuos por ferrocarril, aunque ha criticado que la gestión del operador Renfe y del administrador de infraestructuras Adif "no haya estado a la altura".

Así lo ha señalado Domínguez durante su intervención en el acto del lanzamiento oficial del proyecto europeo Corredor Atlántico Noroeste, liderado por el Clúster de la Función Logística de Galicia.

En él, ha puesto en valor que el transporte de residuos por ferrocarril en el sistema Sogama evitó la circulación por carretera de cerca de 222.000 camiones entre 2014 y 2025 y la emisión de más de 25.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2) equivalente.

Por ello, en su intervención, el máximo responsable de Sogama no dudó en calificar al ferrocarril como una "excelente opción" para el transporte de mercancías, destacando su condición de medio eficiente, sostenible, más respetuoso con el medio ambiente, con mayor sincronización horaria, menor siniestralidad y también menores molestias ciudadanas, según recoge la entidad en un comunicado.

De esta manera, el peso del tren en la logística de esta empresa pública subió del 25% en 2016 al 55% en la actualidad, posicionando a Galicia como la "única" comunidad de toda España en la que los residuos viajan en ferrocarril.

CRÍTICAS A RENFE Y ADIF

Sin embargo, Domínguez ha lamentado que, a su juicio, la labor del operador y del administrador de infraestructuras ferroviarias "no ha estado a la altura", especialmente durante el primer semestre de este año, "con continuas incidencias y cortes en el servicio que Sogama ha tenido que resolver con sus propios recursos", ha criticado.

Tal como ha dicho, los cortes del servicio, sin planificación y sin aviso previo, llevaron a que una elevada cifra de contenedores de la Sociedad quedase atrapada en las vías sin posibilidad de ser recuperada, precisando de una total reorganización del servicio por carretera sin apenas tiempo.

Esta circunstancia desencadenó, añade, otras incidencias tales como retenciones de los camiones municipales en las plantas de transferencia, ralentización de la recogida de basura en pueblos y ciudades y una constante tensión en el transporte de residuos por el conjunto del territorio gallego.

En este contexto, Domíguez ha expresado su malestar por las sucesivas incidencias registradas en los últimos meses, que en algunos casos llegaron a durar más de 30 días seguidos, ha insistido.