Las solicitudes de eutanasia en Galicia pasaron de 10 a 44 desde la entrada en vigor de la ley en 2021

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La asociación Dereito a Morir Dignamente (DMD) de Galicia ha informado este lunes en rueda de prensa de que las solicitudes de prestación de ayuda para morir se han cuadriplicado en la comunidad desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) hace cinco años.

Según ha detallado la presidenta de la asociación, la doctora Isabel Blanco, los datos provisionales facilitados por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) revelan que Galicia ha pasado de registrar 10 solicitudes en el año 2021 a alcanzar las 44 en 2025.

Por años, en 2022 se registraron en Galicia 27 solicitudes; 38 en 2023; 35 en 2024 y 55 en 2025, el último dato conocido. Así, la asociación ha reclamado a la Comisión de Garantías e Avaliación da Eutanasia (CGAE) que publique el informe anual de Galicia del 2025, "como obliga la ley".

En cuanto a las intervenciones realizadas en Galicia, la cifra ha crecido de dos eutanasias en el primer año de vigencia a 13 procedimientos efectuados en 2025, sumando un total de 57 desde la implementación de la ley, una cifra que Blanco ha situado por debajo de otras comunidades como Euskadi, Navarra o Cataluña.

DMD también ha resaltado un incremento en el Registro Galego de Instrucións Previas (REGAIP), con más de 6.000 nuevos testamentos vitales en 2025. No obstante, la tasa gallega (7/1000) sigue por debajo de otras comunidades como Cataluña o Navarra.

En este contexto, Blanco ha denunciado demoras de más de un año en la incorporación a la historia clínica de los Testamentos Vitales y se ha referido a un "boicot" por parte de la Administración.

En concreto, ha relatado que, aunque los testamentos quedan registrados, no se incorporan a la historia clínica de forma inmediata a no ser que la persona tenga "problemas graves de salud".

DEMORAS EN LA TRAMITACIÓN

A pesar del aumento de la demanda, la asociación ha denunciado "problemas graves" que dificultan el acceso a este derecho. Entre ellos, ha destacado que la tramitación media en Galicia se sitúa en 55,6 días, "superando el plazo máximo de 35-40 días estipulado por la normativa".

"Esta demora supone una prolongación del sufrimiento de la persona de una forma innecesaria y cruel", ha insistido Blanco, que se ha preguntado "cuánta gente murió durante la tramitación".

Asimismo, ha criticado "falta de información" en los centros sanitarios y ha reclamado "un mayor apoyo técnico al personal sanitario para facilitar la tramitación del laborioso procedimiento administrativo".

También ha reclamado acompañamiento emocional al personal sanitario así como la creación de un protocolo ante la solicitud de eutanasia, "que proporcione unas directrices básicas adaptadas a cada centro sanitario".

Con todo, también ha reivindicado la creación de un Observatorio de Morte Digna en Galicia para extraer conclusiones y hacer propuestas para garantizar que se cumpla este derecho. En esta línea, la asociación ha propuesto el 12 de enero, día de la muerte de Ramón Sampedro, como Día da Morte Digna en Galicia.

Finalmente, ha criticado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por "cuestionar la ley de eutanasia" tras decir en un programa de televisión la semana pasada que elaboraría una "nueva redacción" para "perfeccionar" la norma con "garantías".