Stellantis Vigo prorrogará el ERTE para 2026 y sindicatos piden otro plan de bajas incentivadas tras 56 salidas este año

VIGO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La factoría viguesa del grupo automovilístico Stellantis prorrogará el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para 2026 y sindicatos han solicitado otro plan de bajas incentivadas a través de un expediente de regulación de empleo (ERE) después de que este año se acogiesen a él hasta 56 trabajadores.

Según fuentes sindicales consultadas por Europa Press, la compañía espera prolongar el actual ERTE hasta diciembre de 2026, tal y como se recogía en el acuerdo pactado con UGT y SIT, debido a que este año prácticamente no fue utilizado.

Así, la empresa citará a los sindicatos no firmantes (CUT y Comisiones Obreras) para extender el acuerdo inicial al año que viene.

En cuando al ERE, que finalizó a mediados de noviembre, este año se han acogido al mismo unas 56 personas. Por ello, sindicatos ya han trasladado a la dirección su intención de que se lleve a cabo otro expediente similar de doble voluntariedad, que permite adherirse a todos los empleados que lo soliciten para facilitar su salida, tanto por edad como si tienen algún proyecto personal.

Fuentes sindicales han reivindicado que 2025 ha sido un "buen año" para la fábrica, esperando que Stellantis Vigo cierre el ejercicio con "récord histórico" de unidades debido a las previsiones de producción para el mes de diciembre.