El subdirector que firmó el permiso ambiental de Altri consigue de forma definitiva su plaza en la Consellería

SANTIAGO DE COMPOSTELA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este jueves la resolución de la convocatoria pública para la provisión, por el sistema de libre designación, de la vacante del puesto de subdirector xeral de Evaluación Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, que ocupaba hasta ahora el funcionario Alejandro Carrera en comisión de servicios, misma persona que se ha hecho con la plaza.

La orden para la cobertura de este cargo fue firmada por la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, el pasado 10 de marzo, en un contexto en el que el departamento autonómico estaba en el foco tras la luz verde a la declaración de impacto ambiental (DIA) de Altri.

Precisamente, Carrera fue uno de los dos cargos autonómicos que suscribió esa resolución, que tiene fecha del 5 de marzo, junto con la directora xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, María José Echevaría.

Tras la publicación de la convocatoria, hubo voces que pusieron el acento en la coincidencia en el tiempo de la convocatoria de la plaza y la luz verde ambiental a Altri. Lo hizo, por ejemplo, el diputado del BNG Luís Bará en redes sociales. Sin embargo, el Gobierno gallego incidió en que, en este caso, lo único que hace la Administración es dar continuidad a un proceso reglado y actuar según estipula la ley de empleo público.

En concreto, fuentes de la Consellería de Medio Ambiente consultadas por Europa Press explicaron que "la forma habitual" de provisión de un puesto vacante del nivel de subdirector xeral es que inicialmente se ocupe mediante comisión de servicios para, posteriormente, proceder a su cobertura en régimen de libre designación.

Además, añadieron que, en consecuencia, la plaza en cuestión está cubierta "de acuerdo con lo que establece la ley de empleo público" y "simplemente" se publicó en el DOG "la convocatoria para su provisión con carácter definitivo". Ahora, esta mañana, se ha conocido la resolución, quedando el puesto para Carrera.