Vehículo ardiendo en Sanxenxo (Pontevedra). - EMERXENCIAS SANXENXO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un vehículo que circulaba este domingo por la zona de Touticeira, en la parroquia de Vilalonga, en Sanxenxo, logró salir del habitáculo antes de que las llamas calcinasen por completo el turismo.

Según han detallado fuentes municipales, el conductor fue alertado por otro mientras circulaba, ya que observó cómo salía abundante humo del vehículo.

Así, logró estacionar y bajarse del automóvil, un Smart a gasolina que quedó totalmente calcinado. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Emerxencias de Sanxenxo y agentes de la Policía Local.